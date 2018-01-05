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Rusya ve Türkiye'den ABD'ye İran uyarısı

05.01.2018 00:49 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Moskova, Washington'ı İran'ın içişlerine karışmaması yönünde uyarırken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İran'a dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bir haftayı aşkın süredir gösterilere sahne olan İran konusunda ABD'yi uyardı. Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin içişlerine müdahale yönünde herhangi bir girişime karşı ABD'yi uyardıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'da yaşanan şiddet olaylarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i de eleştirdi.

Ryabkov, ''BM Güvenlik Konseyi'nin bu hususta bir rolü olmadığını ve İran'ın içişlerinin konseyi ilgilendirmediğini düşündüklerini'' söyleyerek, Haley'in çağrısını ''zararlı ve yıkıcı'' olarak nitelendirdi.

Ryabkov ayrıca, ''İran'da gerçekte olan biteni çarpıtmaya yönelik çabalara karşın, komşumuz ve dostumuzun mevcut sorunları aşacağından eminim'' ifadelerini kullandı.

Kalın: Dışarıdan İran'ı karıştırma çabası ters teper

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da isim vermeden İran konusunda ABD'yi eleştirdi. ''Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini'' söyleyen Kalın, ''Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz'' dedi.

ABD Başkanı Trump hem ABD Başkanlık hesabından hem de şahsi Twitter hesabından İran'daki protestoları desteklediğini ifade ettiği çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

İran'da ekonomik sıkıntılara karşı başlatılan gösteriler geçtiğimiz hafta perşembe günü muhafazakarların kalesi olarak bilinen Meşhed kentinde patlak verdi. Sonlandırmak için İran Devrim Muhafızları'nın devreye girdiği gösterilerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Reuters,AFP,AP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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