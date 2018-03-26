Rusya: ‘Yanıt Vereceğiz’

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Batılı ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti ve Moskova’nın bu adıma karşılıklılık ilkesine uygun bir yanıt vereceğini söyledi. Peskov, son kararı da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in vereceğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD, Avrupa Birliği ve NATO üyelerinin Rus diplomatları sınır dışı kararına sert tepki gösterdi. İngiltere’nin eski Rus casus Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı suçlamasının “temelsiz” olduğu yönündeki pozisyonunu yineleyen bakanlık, Batılı devletleri de “körü körüne İngiltere’yi takip etmekle” suçladı.

Bakanlık açıklamasında, sınır dışı kararlarını “dostça olmayan ve provokatif” olarak nitelendi.

Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “İngiltere’nin müttefikleri körü körüne Avrupa-Atlantik dayanışması ilkesini takip ederek, sağduyuya, uluslararası sivil diyaloğun normalarına ve uluslararası hukuka zarar vermektedirler. Bir grup ülkenin bu dostça olmayan hareketi görmezden gelinmeyecek ve yanıt verilecektir” denildi.

ABD'nin yanısıra Avrupa Birliği ve NATO'dan çok sayıda ülke bugün Rus diplomatları sınır dışı etme kararlarını açıklamıştı.