Rusya: ‘Zehir İzine Rastlamadık’

Rusya Soruşturma Komitesi geçen Çarşamba günü Rusya’nın Sheremetyevo havaalanının güvenlik kamerası görüntülerini internet üzerinden yayınlamıştı.

Komiteden yapılan açıklamada Skripal’in taksi yolculuğunun ve havaalanı çevresindeki hareketlerinin izini sürdükleri, Skripal’in uçuşundaki herkesin kimlik bilgilerini çıkarttıkları belirtilmiş, ancak hiçbir yolcunun zehirlenme belirtisi göstermediği kaydedilmişti.

Komitenin YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde Skripal’e benzeyen bir kadının taksiden inerek terminale gittiği, güvenlikten geçerek kapıya vardığı görülüyor.

Soruşturmacılar ayrıca İngiltere’nin soruşturmayla ilgili delil paylaşmayı reddetmesinden dolayı duydukları hayal kırıklığını ifade etti.