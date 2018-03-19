Rusya zehir krizinde İngiltere’den kanıt istiyor

AB dışişleri bakanları ise olayla ilgili İngiltere’ye koşulsuz destek verdiklerini açıkladı.Rusya, eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi vakasında İngiltere'nin iddialarını kanıtlamasını yoksa konuyla ilgili özür beklediklerini belirtti.

Pazar günü dördüncü defa devlet başkanlığına seçilen Rusya lideri Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İspatlanmamış iddiaların er ya da geç hesabının verilmesi gerekiyor: Ya uygun kanıt ile desteklenecekler ya da özür dilenecek" dedi.

Putin de Pazar günkü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin zehirlenme olayından Rusya'nın sorumlu olduğu iddialarını "saçma, zırva ve manasız" olarak değerlendirmişti.

Pazartesi günü İngiliz televizyon kanalı Sky News'a yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Theresa May, eski çifte ajan Skripal’in zehirlenmesinin sorumlusunun Rusya olduğunu tekrarladı.

May, "Gördüklerimiz gösteriyor ki Salisbury sokaklarında yaşananların suçlusu Rusya'dan başkası değildir. Bu konuda netim" dedi.