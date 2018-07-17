Rusya Zirveden Memnun

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için, Başkan Donald Trump’la ikili bir zirve gerçekleştirmek bile tek başına zafer anlamına geliyor.
Önemli bir başarı elde edilemeyen zirve sonrası Trump Amerika’da yoğun eleştirilerin hedefinde olurken, Putin ülkesinde övgüler alıyor.
Putin’in Trump’ı bozguna uğrattığını savunmayan Rusya halkının çoğu hatta Başkan Trump’a sempati besliyor.
Trump’ı, iç eleştirilerin ve saldırgan gazetecilerin hedefinde olarak gösteriyorlar. Çünkü Ruslar iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda Trump’tan umutlular.
Kremlin’in zirveden beklentisi fazla değil.
Carneige Moskova Merkezi’nden Alexander Gabuev, Moskova’da kimsenin zirveden önemli bir beklentisi olmadığını belirtti. Gabuev’e göre karşılıklı görüşmelere başlamak bile başlı başına gelecek için iyi bir umut vadediyor.
Putin de istediğini aldı.
Putin’in Federal Soruşturma Bürosu FBI’ya, 2015 seçimlerine müdahale etmekle suçlanan Rus askeri yetkilileriyle görüşebilme izni önermesi Ruslar tarafından memnuniyetle karşılandı. Putin’in bunu özellikle zengin
Ruslara yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında yapma isteği en fazla ilgi odağıydı.
Ve sürpriz olmayan bir şekilde Ruslar, Trump’ın Putin’e Amerika istihbaratından daha fazla güvenmesini memnuniyetle karşıladı.
Gabuev, Rus yetkililerin Donald Trump’ın kendisinden daha çok Putin’e zarar vermemek için dikkatli olacağını belirtiyor.
Zirve Rusya’da, iki güçlü liderin küresel konuları ele aldığı bir görüşme ve ardından rahatsız edici gazetecilerle karşılaşması olarak yansıtıldı.
Rusya Küresel Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden Vladimir Olenchenko görüşmeye karşı olanların zirvenin değerini düşürme peşinde olduklarını belirtiyor. Olenchenko, Trump’ın direnişin üzerinden
gelecek kadar siyasi isteğinin ve sabrının olduğunu umduğunu da kaydediyor.
Putin, zirvede Moskova ve Washington’un Suriye krizi gibi bazı konularda ortak zemin bulabileceği mesajını vermeye çalıştı.
Putin, “Trump’ın bana benim de Trump’a tamamen güvendiğimizi sizlere düşündüren nedir? O Amerika’nın çıkarlarını ben de Rusya’nın çıkarlarını savunuyorum. Farklılıklarımızı azaltmanın yollarını arıyoruz” demişti.
Uzmanlar bu sözlerin uzun dönemde ne anlama geldiği konusunda ihtiyatlı.
Kremlin bu zirve sonrası Batılı yaptırımların kaldırılmasını ve NATO güçlerinin Rusya sınırları yakınından çekilmesini beklemiyor. Putin’in umudu, bu zirve sayesinde ikili ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımın atılması ve Rusya’nın küresel bir oyuncu olarak tanınması.
Moskova’daki Amerika Kanada Enstitüsü Başkanı Valery Garbuzov’a göre zirvenin çöken Rus-Amerikan ilişkilerine rağmen gerçekleşmiş olması çok önemli. Garbuzov, “bu fazla değil diyebilirsiniz ama ne Putin ne de Trump daha fazlasını yapamaz” dedi.
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