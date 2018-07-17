Rusya Zirveden Memnun

Carneige Moskova Merkezi’nden Alexander Gabuev, Moskova’da kimsenin zirveden önemli bir beklentisi olmadığını belirtti. Gabuev’e göre karşılıklı görüşmelere başlamak bile başlı başına gelecek için iyi bir umut vadediyor.

Trump’ı, iç eleştirilerin ve saldırgan gazetecilerin hedefinde olarak gösteriyorlar. Çünkü Ruslar iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda Trump’tan umutlular.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için, Başkan Donald Trump’la ikili bir zirve gerçekleştirmek bile tek başına zafer anlamına geliyor.

Putin, “Trump’ın bana benim de Trump’a tamamen güvendiğimizi sizlere düşündüren nedir? O Amerika’nın çıkarlarını ben de Rusya’nın çıkarlarını savunuyorum. Farklılıklarımızı azaltmanın yollarını arıyoruz” demişti.

Putin, zirvede Moskova ve Washington’un Suriye krizi gibi bazı konularda ortak zemin bulabileceği mesajını vermeye çalıştı.

gelecek kadar siyasi isteğinin ve sabrının olduğunu umduğunu da kaydediyor.

Zirve Rusya’da, iki güçlü liderin küresel konuları ele aldığı bir görüşme ve ardından rahatsız edici gazetecilerle karşılaşması olarak yansıtıldı.

Gabuev, Rus yetkililerin Donald Trump’ın kendisinden daha çok Putin’e zarar vermemek için dikkatli olacağını belirtiyor.

Ve sürpriz olmayan bir şekilde Ruslar, Trump’ın Putin’e Amerika istihbaratından daha fazla güvenmesini memnuniyetle karşıladı.

Uzmanlar bu sözlerin uzun dönemde ne anlama geldiği konusunda ihtiyatlı.

Kremlin bu zirve sonrası Batılı yaptırımların kaldırılmasını ve NATO güçlerinin Rusya sınırları yakınından çekilmesini beklemiyor. Putin’in umudu, bu zirve sayesinde ikili ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımın atılması ve Rusya’nın küresel bir oyuncu olarak tanınması.

Moskova’daki Amerika Kanada Enstitüsü Başkanı Valery Garbuzov’a göre zirvenin çöken Rus-Amerikan ilişkilerine rağmen gerçekleşmiş olması çok önemli. Garbuzov, “bu fazla değil diyebilirsiniz ama ne Putin ne de Trump daha fazlasını yapamaz” dedi.

