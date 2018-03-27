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Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını sonrası protestolar

27.03.2018 12:39 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Kemerova kentinde, bir alışveriş merkezindeki yangının ihmâl nedeniyle çıktığının anlaşılması üzerine yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Valinin ve diğer yetkililerin istifasını isteyen protestocular, resmi ölü sayısının doğruluğunu da sorguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşananlar affedilemez' dedi.

Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını sonrası protestolar

Rusya'nın doğusundaki Kemerova kentinde, bir alışveriş merkezindeki yangının ihmâl nedeniyle çıktığının anlaşılması üzerine yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Valinin ve diğer yetkililerin istifasını isteyen protestocular, resmi ölü sayısının doğruluğunu da sorguladı.

Yetkililer, 41'i çocuk 64 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yangının çıktığı AVM'yi ziyaret etti.

Yangının "cezai ihmâl" nedeniyle çıktığını söyleyen Putin, güvenlik sertifikasının ve bina inşası için izinlerin, rüşvet verilerek alındığını söyledi.

Putin: Affedilemez

Bakanlar Kurulu'nu da Kemerovo'da toplayan Putin, felaketin nedeninin açıklanmasını istedi ve yaşananların "affedilemez" olduğunu belirtti.

Russia Today'in haberine göre, Putin Salı günü yerel yetkililerle yaptığı toplantının ardından "Ölenlerin ve ölen çocukların sayısından bahsedildiğinde ilk hissiniz ağlamak değil, feryat etmek oluyor" dedi.

Rus yayın kuruluşu internet sitesindeki haberde, yangınla ilgili en az 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

Yangın alarmı bozuktu

İncelemeleri yürüten yetkililer ise yangın alarmları bir haftadır bozuk olduğunu ve bazı acil çıkış kapılarının da kullanılamadığını kaydetti.

Acil bir durumda binanın tahliyesine yardımcı olmaları gereken güvenlik görevlilerinin ilk kaçan kişiler arasında oldukları da iddia ediliyor.

Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını sonrası protestolar

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