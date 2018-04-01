Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını sonrası, vali istifa etti

Rusya'nın doğusundaki Kemerova kentinde bir alışveriş merkezindeki çıkan ve 41'i çocuk 64 kişinin ölümüne neden olan yangın sonrası, kentin valisi Aman Tuleyev istifasını açıkladı.
Tuleyev, Kemerovo valiliğinin internet sitesinde paylaştığı videoda görevini bırakmasının "tek doğru, adil ve duyarlı karar" olacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de güvenlik sertifikasının ve bina inşası için izinlerin, rüşvet verilerek alındığını, yangının cezai ihmal nedeniyle çıktığını söylemişti.
Bunun üzerine binlerce kişi sokaklara dökülmüş, bazıları Putin'i istifaya çağırmıştı.
Tuleyev, 1997 yılından beri Kemerova kentinin valisiydi.
Fransız haber ajansı AFP'ye göre Tuleyev'in yeğeni de, Winter Cherry adlı AVM'de yaşanan yangında hayatını kaybedenler arasındaydı.
Yetkililer, olay yerinde yapılan inceleme sonrası yangın alarmlarının bir haftadır bozuk olduğunu ve bazı acil çıkış kapılarının da kullanılamadığını açıklamıştı.
Acil bir durumda binanın tahliyesine yardımcı olmaları gereken güvenlik görevlilerinin ilk kaçan kişiler arasında oldukları da iddia ediliyor.
Öte yandan yangında ölenlerin çoğunluğunun çocuk olmasının, AVM'nin üst katındaki eğlence merkezi olduğu belirtiliyor.
Rus yetkililer şimdi, yangına çocuklar oyun oynarken elektrik sisteminin kısa devre yapıp yapmadığını inceliyor.
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