Rusya’da Alışveriş Merkezi’nde Yangın: Onlarca Ölü

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Rus medyası onlarca kişinin de kayıp olduğunu kaydetti. Kayıplar arasında çocuklar da var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yangın sırasında birçok kurbanın sinemada olduğu belirtiliyor.
Yangından kurtulmak için insanların kendilerini camlardan attığı görüntüler sosyal medyada yer buldu.
Kemerovo, başkent Moskova’nın 3600 km doğusunda bulunuyor.
2013 yılında inşa edilen tesiste, sinemalar, restoranlar ve çocuklar için hayvanat bahçesi de bulunuyor.
Medya haberlerine göre yangının eğlence bölümünde başladığına inanılıyor.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor ancak olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.
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