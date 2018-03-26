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Rusya'da AVM yangını: Ölü sayısı 53'e çıktı

26.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kemerovo şehrindeki alışveriş merkezi yangınında en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da AVM yangını: Ölü sayısı 53'e çıktı

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Rusya'nın orta güney kesiminde yer alan Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 53'e çıktığı bildirildi.

Alışveriş merkezinin sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu en üst katında yangın çıkmış ve çok sayıda kişi içerde mahsur kalmıştı. Alışveriş merkezindeki iki sinemanın yangında çöktüğü ve itfaiye ekiplerinin binanın bazı bölümlerine ulaşmakta zorluk çektiği öğrenilmişti.

Batı Sibirya'da bulunan, Moskova'dan 3 kilometre uzaklıktaki Kemerovo'nun nüfusu 500 bini buluyor. Sanayi kenti, Rusya'nın en büyük kömür havzasının bulunduğu bölgede yer alıyor.

"Acil çıkış kapıları kilitliydi"

Kayıp sayısının yüksek olması nedeniyle ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Resmi kaynaklar yangın sonrası 16 kişinin kayıp olduğunu ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili daha önce yapılan açıklamada aralarında 40 çocuğun da olduğu 70 kişiden haber alınamadığı belirtilmişti.

Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden birinin 2013 yılında açılan alışveriş merkezinin müdürü olduğu açıklandı. Yangın Pazartesi sabahı söndürülebildi.

Binada öncelikle yangına karşı yeterli önlem alınmadığının tespit edildiğini söyleyen Rusya Afet ve Acil Bakanlığı sözcüsü Vladen Aksiyonov binanın çökme tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Kemerovo idari bölge vali yardımcısı Vladimir Çernov güvenlik önlemleriyle ilgili birçok ihmalin tespit edildiğini söyledi. Rusya medyasında çıkan haberlerde sinema salonlarının bulunduğu katta yangın alarmının olmadığı ve imdat çıkış kapılarının kilitli olduğu ifade ediliyor.

DW,dpa,Rtr/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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