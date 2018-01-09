Rusya’da başkan adaylarının hesaplarına para yağıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak (DHA) – Rusya Devlet Başkanlık adaylarının resmi seçim banka hesaplarına 5 Ocak 2018 itibariyle 650 milyon rubleden fazla yatırıldığı belirtildi.
Merkez Seçim Komisyonu sayfasından yapılan açıklamada, yatırılan finansmanın toplam tutarının 656 milyon 121 bin 372 ruble olduğu kaydedildi. Tüzel kişiler yaklaşık 200 bin ruble, gerçek kişiler 230 bin ruble yatırdılar.
Putin için 400 milyon ruble
Sberbank'ın yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılacak Vladimir Putin'in banka hesabına 400 milyon rubleden fazla yatırıldı.
Merkez Seçim Komisyonu'nun sitesinde yer alan verilere göre, paraları bölgesel fonlar ve 28 milyon rublelik bütçe sağlayan Birleşik Rusya partisi aktardı.
Yasaya göre seçim hesabında en fazla 400 milyon ruble bulunabiliyor. Bu seviyenin üzerindeki tüm paraların geri gönderilmesi gerekiyor.
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