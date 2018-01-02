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Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 13:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rakip kadın adaylar listesine yeni bir isim daha eklendi. Müslüman gazeteci ve Dağıstan baş müftüsünün danışmanı Ayna Gamzatova, başkanlığa adaylığını koydu. Gamzatova, Rusya’nın ilk Müslüman kadın başkan adayı oldu.

Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

Müslüman gazeteci, Dağıstan baş müftüsünün eşi ve halkla ilişkiler danışmanı Ayna Gamzatova, Rusya’da Mart 2018’degerçekleştirilecek seçimlere aday oldu. Gamzatova, dün Rusya Merkez Seçim Komitesi’ne başvuru belgelerini sundu. 46 yaşındaki Gamzatova, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi ve seçimlerde bağımsız olarak yarışacak.

​Rusya’da kural gereği, bağımsız aday olabilmek için Gamzatova’nın ülkenin tüm bölgelerinden en az 300 bin imza toplaması gerekiyor. Rusya’nın ilk kadın Müslüman başkan adayı olarak dikkat çeken Gamzatova, henüz seçim programı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak şimdiden Rusya’daki Müslümanlar ve Al Jazeera’nın da aralarında bulunduğu Almanya, İran, Endonezya, Bosna Hersek ve başka ülkelerden basın kuruluşlarının desteğini topladı.

Daha önce Rus sosyetesinin ünlü ismi ve St. Petersburg’un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak’ın kızı Kseniya Sobçak ile gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon seçimlere aday olacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aralık ayında bağımsız olarak aday olacağını açıklamıştı. Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, 21 kişinin partiler üzerinden, 30 kişinin de bağımsız olarak adaylığını koyduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Ayna Gamzatova

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Putin ulkesi icin adam gibi adam musluman mis yok bilmem ney mis tirt bunlar kim cikarsa ciksin ezer gecer halk koyun degil bizdeki gibi sirf muslumanim diyen (olmayan ) birine oy vermez din ayri siyaset ayri ayrica arap dini dunyanin bir pisligidir veba dir
@punisher_90 pislik olan sensin dinleri iyi öğren önce sonra eleştir islam dini arapların değil tüm insanların dinidir
@punisher_90 Arap dini değil o gerizekalı. Sen cahil olduğun için öyle biliyorsun.
kamera şakası gibi
amaç zaten İslama düşman olan hırıstiyan dünyası, putini dahada islam düşmanı yapmak. yani o kadının zaten şansı yok ama putinin kafasında soru işaretleri oluşmasına çalışıyorlar. bu bağlamda o kadının müslüman olduğuna inanmıyorum. bir zamanlar obamayada müslüman diye sarılmışlardı, obamanın sapı ellerinde kalmıştı.
Ayna Gamzatova Başmuftinin eşidir danışmanı değil, yoksa hem eşi hem danışmanımı? olur olur çünkü müslüman ülkelerde göreve gelen akrabaya eşe vb görev verilir bunun nedenide , O ülkede böyle görevi yapacak başaracak başka yetenekli birieri yok olamazda. olamaz tabi çümkü müslüman ülkelerde yaşıyan başka analar öyle zeki yetenekli doğururmu hiç? doğurmaz. Bu tip ülkelerde anca bir kaç tane yetenekli doğuracak anna var
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