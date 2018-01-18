Rusya’da deprem

Moskova, 18 Ocak, (DHA)-Rusya'nın doğu ucunda Zernovski açıklarında 5.7 büyüklüğünde 447 km derinlikte deprem meydana geldi.
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