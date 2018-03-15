Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan bir uçağın kargo kapağı kırıldı. 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.
Antonov 12 tipi uçakta kargo kapağının kırılması nedeniyle, birkaç tonluk yük kalkışın hemen ardından kargo bölümünden piste saçıldı.
Her biri 20 kiloluk 200 kadar altın ve gümüş külçesi havadan piste yağmur gibi yağdı.
Yerel medyadaki haberlerde, "Yakutsk Havaalanı'ndan kalkan Nimbus Havayolu Şirketi'ne ait kargo uçağının sol kargo kapağı hava akımı nedeniyle kırıldı. Mürettebat uçağı Yakutsk'a geri indirmeye karar verdi" denildi.
Olay sonrası pistte yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kargonun sahibi olduğu belirtilen Kanadalı maden şirketi, saçılan külçelerin tamamının bulunduğunu ve olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
Şirket düşen külçelerin altın ve gümüş alaşımı olduğunu açıkladı.
Alaşımın yüzde kaçının altın olduğu bilinmiyor.
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