HABER

Rusya’da Kemerovo Valisi İstifa Etti

01.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Kremlin’den yapılan açıklamada Sibirya’daki Kemerovo bölgesi valisinin istifa ettiği açıklandı

Rusya’da Kemerovo Valisi İstifa Etti

Kremlin’den yapılan açıklamada Sibirya’daki Kemerovo bölgesi valisinin istifa ettiği açıklandı.

Kemerovo’da 25 Mart’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çoğu çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Kremlin açıklamasında, Vali Aman Tuleyev’in istifasını sunduğu ve bunun Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiği kaydedildi. Tuluyev, Kemerovo bölgesinde 20 yıldan fazla bir süredir valilik yapıyordu.

25 Mart’taki yangın sonrasında düzenlelen gösterilerde bölge yetkililerin istifası yönünde çağrılar yapılmıştı.

Yangın sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında alışveriş merkezinin yapıldığı sırada yerel denetim ajansı başkanı olan kadın da var.

Yangından kurtulanlar merkezin yangın alarm sisteminin çalışmadığını belirtmişti.

Yangında ölenlerden 41’i çocuktu.

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

Florida'da aile yüzme havuzuna gizlice giren timsaha baskın

Florida'da aile yüzme havuzuna gizlice giren timsaha baskın

Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

Yüz binlerce 'Avusturyalı Türk' sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

Yüz binlerce 'Avusturyalı Türk' sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.