Rusya’da Kemerovo Valisi İstifa Etti

Kremlin’den yapılan açıklamada Sibirya’daki Kemerovo bölgesi valisinin istifa ettiği açıklandı.

Kemerovo’da 25 Mart’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çoğu çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Kremlin açıklamasında, Vali Aman Tuleyev’in istifasını sunduğu ve bunun Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiği kaydedildi. Tuluyev, Kemerovo bölgesinde 20 yıldan fazla bir süredir valilik yapıyordu.

25 Mart’taki yangın sonrasında düzenlelen gösterilerde bölge yetkililerin istifası yönünde çağrılar yapılmıştı.

Yangın sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında alışveriş merkezinin yapıldığı sırada yerel denetim ajansı başkanı olan kadın da var.

Yangından kurtulanlar merkezin yangın alarm sisteminin çalışmadığını belirtmişti.

Yangında ölenlerden 41’i çocuktu.