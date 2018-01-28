HABER

Rusya’da Muhalif Lider Navalny Gözaltına Alındı

28.01.2018 20:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Rus polisi muhalif lider Alexei Navalny’i Mart ayında düzenlenmesi planlanan seçimleri protesto etmeye giderken gözaltına aldı.

Rus polisi muhalif lider Alexei Navalny'i Mart ayında düzenlenmesi planlanan seçimleri protesto etmeye giderken gözaltına aldı.

Navalny, yakalanmasının ardından destekçilerinden protestoya devam etmelerini istedi, attığı tweet ile "Bu birşey ifade etmiyor” dedi.

Polis, Navalny'nin Moskova'daki merkezini de bastı ve bazı çalışanları gözaltına aldı.

Navalny, Mart ayındaki seçimlerin boykot edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Navalny'nin hakkındakihapis erteleme cezası nedeniyle seçimlere katılması yasak. Navalny, suçlamaları uydurma olarak niteliyor.

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı ya da başbakan olarak 17 yıldır iktidarda bulunuyor.

Navalny, Putin'in popülaritesinin taraflı medyaya ve yasal muhalifleri dışarda bırakan seçim kampanya sistemine dayandığını belirtiyor.

Eski bir KGB ajanı olan Putin seçimlere bağımsız olarak giriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.