Rusya’da Muhalif Lider Navalny Gözaltına Alındı

Rus polisi muhalif lider Alexei Navalny'i Mart ayında düzenlenmesi planlanan seçimleri protesto etmeye giderken gözaltına aldı.

Navalny, yakalanmasının ardından destekçilerinden protestoya devam etmelerini istedi, attığı tweet ile "Bu birşey ifade etmiyor” dedi.

Polis, Navalny'nin Moskova'daki merkezini de bastı ve bazı çalışanları gözaltına aldı.

Navalny, Mart ayındaki seçimlerin boykot edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Navalny'nin hakkındakihapis erteleme cezası nedeniyle seçimlere katılması yasak. Navalny, suçlamaları uydurma olarak niteliyor.

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı ya da başbakan olarak 17 yıldır iktidarda bulunuyor.

Navalny, Putin'in popülaritesinin taraflı medyaya ve yasal muhalifleri dışarda bırakan seçim kampanya sistemine dayandığını belirtiyor.

Eski bir KGB ajanı olan Putin seçimlere bağımsız olarak giriyor.