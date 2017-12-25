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Rusya’da Muhalif Lidere Adaylık Yasağı

25.12.2017 20:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Merkezi Seçim Komisyonu yaptığı oylamada yolsuzlukla mücadele çabalarıyla bilinen muhalif liderin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için uygun olmadığına karar verdi.

Rusya'da Merkezi Seçim Komisyonu muhalif lider Alexei Navalny'nin cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymasına yasak getirdi.

Komisyon, yaptığı oylamada yolsuzlukla mücadele çabalarıyla bilinen muhalif liderin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için uygun olmadığına karar verdi.

Navalny'nin adaylığı, bir yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş olması nedeniyle kesin şekilde yasaklandı. Navalny, bu davanın ve kararın siyasi olduğunu savunuyor. Özel bir muafiyet verilmesi ya da cezasının iptal edilmesi halinde Navalny'in seçimde yarışması mümkün olacaktı.

Navalny, Pazar günü adaylık için yasal sürecin başlamasını sağlayan desteğin fazlasını almış ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli ilk onayı aldığını açıklamıştı.

Navalny, aday olmasına izin verilmemesi halinde bir boykot kampanyası başlatacağını söylüyordu.

Navalny, Putin'in iktidarda olduğu yaklaşık 18 yıl boyunca karşısına çıkan en ciddi rakip olarak görülüyor.

Vladimir Putin, dördüncü dönem için yarışıyor ve 18 Mart'ta yapılacak seçimlerden galip çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

65 yaşındaki Putin hala yüzde 80 oranında halk desteğine sahip. Destekçilerinin önemli kısmını mavi yakalı işçiler ve devlet çalışanları oluşturuyor.

Destekçileri Putin'in 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesi, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek verilmesi, Suriye'de Beşar Esat'ın makamını korumasının sağlanması gibi adımlarla ulusal onuru yeniden inşa ettiğini düşünüyor.

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