Rusya'da ortak kanı: Haksız yere cezalandırılıyoruz

Kemerovo‘daki yangın felaketinin acısı çok tazeyken Batı’nın yaptırım kararı almasına çok sayıda Rus vatandaşı anlam veremiyor."Rusya Batı tarafından haksız yere cezalandırılıyor." Rus diplomatların Batılı birçok ülkeden sınır dışı edilmesine Rusya'dan neredeyse tek bir ağızdan gelen tepki böyle özetlenebilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün 20'den fazla Barılı ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasına ilişkin açıklamasında Salisbury'deki suikast ile Moskova'nın bir ilgisi olmadığını bir kez daha vurguladı ve sınır dışı uygulamasının suçluların bulunmasına kesinlikle yardımcı olmayacağı da belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınır dışı kararının ABD'nin "devasa şantajının" ürünü olduğunu söyledi ve "Yanıt vereceğiz. Böyle bir kötülüğü hiçkimse sineye çekmez, biz de çekmeyeceğiz" dedi. Dışişleri Bakanlığı da İngiltere'nin müttefiklerinin "adeta kör gibi Avrupa-Atlantik Birliğinin peşinden gittiğinden" açıklaması yaptı.

Rusya'dan Batı'ya verilen tepkiler

Rusya Dışişleri Bakan Vekili Sergey Riabkov hükümetinin "sert karşı önlemler planladığını" söyledi ancak aynı zamanda Moskova‘nın ABD ile diyaloğa açık olduğunu da sözlerine ekledi.