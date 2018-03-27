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Rusya'da ortak kanı: Haksız yere cezalandırılıyoruz

27.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Rusya Batılı ülkelerin diplomatları sınır dışı etme kararının "haksız" olduğu kanısında.

Rusya'da ortak kanı: Haksız yere cezalandırılıyoruz

Kemerovo‘daki yangın felaketinin acısı çok tazeyken Batı’nın yaptırım kararı almasına çok sayıda Rus vatandaşı anlam veremiyor."Rusya Batı tarafından haksız yere cezalandırılıyor." Rus diplomatların Batılı birçok ülkeden sınır dışı edilmesine Rusya'dan neredeyse tek bir ağızdan gelen tepki böyle özetlenebilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün 20'den fazla Barılı ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasına ilişkin açıklamasında Salisbury'deki suikast ile Moskova'nın bir ilgisi olmadığını bir kez daha vurguladı ve sınır dışı uygulamasının suçluların bulunmasına kesinlikle yardımcı olmayacağı da belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınır dışı kararının ABD'nin "devasa şantajının" ürünü olduğunu söyledi ve "Yanıt vereceğiz. Böyle bir kötülüğü hiçkimse sineye çekmez, biz de çekmeyeceğiz" dedi. Dışişleri Bakanlığı da İngiltere'nin müttefiklerinin "adeta kör gibi Avrupa-Atlantik Birliğinin peşinden gittiğinden" açıklaması yaptı.

Rusya'dan Batı'ya verilen tepkiler

Rusya Dışişleri Bakan Vekili Sergey Riabkov hükümetinin "sert karşı önlemler planladığını" söyledi ancak aynı zamanda Moskova‘nın ABD ile diyaloğa açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçov ise "Washington'ın 60 Rus diplomatı ABD'den sınır dışı etme, 60 Amerikalı diplomatı da Rusya'dan çekme kararı aldığına" işaret ederek, ABD'de bu tavra şimdi Rusya'nın nasıl tepki göstereceğinin beklendiğini söylüyor. Washington'ın Seattle'daki Rusya Başkonsolosluğu'nu kapatmasından sonra şimdi Moskova gazetelerinde, kapatılma sırasının Rusya'daki hangi ABD Konsolosluğu'nda olduğu tartışılıyor.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Şvıtkin de gerginlik ortamının "küresel istikrarı" tehdit ettiği açıklamasını yaparak, gerginliğin "tek taraftan" kaynaklandığını, bunun da ABD ve İngiltere olduğu görüşünü savunuyor.

Duma'nın komünist milletvekillerinden Leonid Kalaşnikov bu tür gelişmelerin çoğu kez bir savaş öncesinde ortaya çıkan gelişmeler olduğuna işare ederek, "Avrupalılar yanlış anlaşılan bir dayanışma duygusundan kendilerini kurtaramıyorlar" ifadesini kullandı.

Diplomatik platformdaki bu gerginliğin hızla aşılalacağı kanaatinde olmadığını söyleyen siyaset bilimci Fyodor Lukianov, tam tersine, krizin daha da tırmanacağını tahmin ettiğini ifade ediyor. "Tam bir Soğuk Savaş" arifesindeyiz diye konuşan Lukianov, Ukrayna krizi ile Kırım'ın ilhakının bile gerginliği bu denli tarmandırmadığını hatırlatıyor.

Rusya Kamerevo'daki felaketin yasını tutuyor

Batılı ülkelerin Rusya'ya başka yaptırımların da sırada olduğu açıklamasının ve diplomatları sınır dışı etmesinin tam da Kemerevo kentindeki yangın felaketine rast gelmesi çok sayıda Rus vatandaşını öfkelendiriyor. Çocukların da aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde insanın hayatını kaybettiği yangın felaketinin yası tutuluyor ve bu haber şu sıralarda medyada gündemin ilk sırasını alıyor.

Kremlin sözcülerinden Dimitri Peskov sonuçta diplomatlarının sınır edilmesine Rusya'nın nasıl bir tepki vereceğine Devlet Başkanı Putin'in karar vereceğini açıkladı.

Miodrag Soric / Moskova

© Deutsche Welle Türkçe

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