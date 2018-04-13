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Rusya’da Popüler Mesajlaşma Uygulamasına Erişim Yasağı

13.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Rus girişimci Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram, Rusya istihbarat servisinin tüketici haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Rus yetkililer ise uygulamanın şiddet yanlısı radikaller tarafından kullanıldığını iddia ediyor

Rusya’da Popüler Mesajlaşma Uygulamasına Erişim Yasağı

Rusya’da mesajlaşma uygulaması Telegram’ın, mahkeme kararıyla kapatılmasına karar verildi.

Ülkede Whatsapp gibi popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram’ın bağlı bulunduğu şirketten, Rus yetkililerle, müşterilerinin mesajlaşma içeriklerinin paylaşılması talep edilmişti. Şirketin bu talebi reddetmesi sonucu geçen hafta Telegram’ın kullanımının engellenmesini talep eden bir dava açıldı.

Davanın Cuma günü yapılan duruşmasında, mahkeme Telegram’ın kapatılmasına karar verdi. Telegram, Rusya’da resmi olarak yasaklanan ilk yaygın iletişim aracı.

Rus girişimci Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram, Rusya istihbarat servisinin tüketici haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Rus yetkililer ise uygulamanın şiddet yanlısı radikaller tarafından kullanıldığını iddia ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un ekibi de gazetecileri bilgilendirmek için sık sık Telegram uygulamasını kullanıyor. Gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, mahkeme kararları hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Telegram şirketini savunan avukatlardan Pavel Chikov, kararın siyasi olduğunu, 20 dakika süren bir duruşmada böyle bir sonuca varılamayacağını söyledi ve Rus istihbarat servisleri karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti.

Uygulamanın mahkeme kararından sonraki saatlerde de erişime açık olduğu gözlendi. Telegram kurucusu Durov, sosyal medyadan kullanıcılarına, uygulamayı telefonlarından silmeme çağrısı yaptı.

Durov sosyal medya mesajında, “Özel hayat, satılık değildir ve insan hakları korku ya da hırslara karşı taviz vermemelidir” dedi.

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