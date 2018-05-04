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Rusya'da saldırı hazırlığındaki beş IŞİD şüphelisi yakalandı

04.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

Dünya Kupası öncesinde Rusya'da saldırı hazırlığında olduğu belirtilen beş IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Rusya'da saldırı hazırlığındaki beş IŞİD şüphelisi yakalandı

Rusya'da terör saldırısı düzenleme hazırlığında olduğu belirtilen beş IŞİD şüphelisi Moskova'nın kuzeydoğusunda bulunan Yaroslavl kentinde gözaltına alındı.

Interfax haber ajansı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Cuma günü yapılan açıklamayı yayınladı. Açıklamada, sözkonusu kişilerin dahil olduğu IŞİD hücresinin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Rus haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, aynı zamanda örgütün sahip olduğu bir dizi silaha da el kondu.

Cuma günü gözaltına alınan kişilerin kimliklerini açıklamayan FSB, şüphelilerin saldırıları nerede ve ne zaman düzenlenemeyi planladıklarına dairse bir bilgi vermedi. FSB'nin açıklamasında, "Ev aramalarında, ev yapımı patlayıcı aygıt ve madde cephaneliği, ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirildi" denildi. Açıklamada, sözkonusu saldırı talimatlarının ülkede geçen ay yasaklanan Telegram mesajlaşma servisi üzerinden yurtdışından koordine edildiği belirtildi.

FSB, 27 Nisan'da, IŞİD'in Moskova'da düzenlemeyi planladığı büyük çaplı bir dizi terör saldırısını engellediklerini duyurmuştu.

Gelecek ay başlayacak Dünya Kupası nedeniyle Rusya genelinde güvenlik önlemleri artırılıyor.

rtr/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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