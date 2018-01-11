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Rusya’da tankla şarap soygunu

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 08:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Rusya’nın Murmansk bölgesindeki Apatitı kentinde bir adam, çaldığı tankın kontrolünü kaybedip girdiği bir dükkândan şarapları da alıp çıktı.

Rusya’da tankla şarap soygunu

Murmansk'taki Apatitı kentinde bir adam, alkol satın almanın yasak olduğu bir saatte bölgedeki bir paramiliter spor kuruluşundan tank çaldı.

Kimliği bilinmeyen adam daha sonra kullandığı tankın kontrolünü kaybedip park halindeki bir araca çarptı. Adam daha sonra da yakınlardaki bir dükkânın vitrininden içeri girdi. ‘Hızını kesemeyen' hırsız, bu kez de dükkânın içki bölümüne girerek bir şişe şarap çaldı.

Olay yerine çoktan intikâl eden polis ise çaldığı şarapla dışarıya çıkan adamı gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Şarap tank Murmansk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Okudunuzmu adam TANK calmış:)))
@8477 lafımı olur bizimkilerin tırnağı olamazlar bu çalma konusunda
Haberi açmamadan kesin rusyadır dedim
Adana'dır dedim tutmadı
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