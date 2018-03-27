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Rusya'da yangın öfkesi

27.03.2018 20:21 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kemerova kentindeki alışveriş merkezi yangınında çoğu çocuk 64 kişinin ihmaller zinciri yüzünden öldüğünün ortaya atılmasıyla yüzlerce kişi protesto gösterisi yaptı.

Rusya'da yangın öfkesi

Rusya'nın Kemerova kentinde 41'i çocuk 61 kişinin yaşamını yitirdiği alışveriş merkezindeki yangının ihmal nedeniyle çıktığının belirlenmesi sonrası halk protesto gösterisi düzenledi.

Sibirya bölgesinde bulunan kentte sokaklara dökülen öfkeli yüzlerce kişi valinin istifasını istedi. Kalabalık, ölü sayısının açıklanan resmi verilerin üzerinde olduğunu da savundu.

Sosyal medyada gösterilen tepkiler üzerine Kremlin yönetimi yangın kurbanları için Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan etti.

Yangında karısını, üç çocuğunu ve kız kardeşini kaybeden Igor Vostrikov, sosyal medya hesabından "Ailem artık yok. Suç bu ülkeyi yöneten iktidarın. Her devlet görevlisi Putin gibi çalmayı düşünüyor. Her devlet görevlisi insanlara pislik muamelesi yapıyor" diye yazdı.

Yangının ardından başlatılan soruşturmada şu ana kadar beş kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten uzmanlar yangın başladığı sırada acil çıkış kapılarının kilitli olduğu tespitine vardı. Uzmanlar, birden çok güvenlik ihlalinin yapıldığını, yangın alarmının bozuk olduğunu ve personelin acil durum prosedürünü yerine getirmediğini belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Pazar günü meydana gelen yangından iki igün sonra kenti ziyaret etti. Ölenler için çiçek bırakan Putin, olayda "cezai ihmal" olduğunu söyledi. Putin hayatını kaybeden çocuklar karşısında insanın içinden "ağlamak değil, inlemek" geldiğini söyledi.

Binaya ruhsat verenlerden başlayarak bütün yetkililerin soruşturulacağını söyleyen Putin, binanın yapımında kullanılan yanıcı malzemeye kimin izin verdiğinin ortaya çıkarılacağını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

dpa,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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