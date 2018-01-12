Rusya'da yatırımcılar kripto para üretimi için elektrik santrali aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rusya'da özel yatırımcıların kripto para üretimi amacıyla ilk kez elektrik santrali aldığı duyuruldu.
Rus gazetesi ”Kommersant”ta yer alan haberde Viktor Vekselberg'in ”T Plus” şirketine ait ve Aralık ayında satılan ”Gubahinskaya Enerji Şirketi” (GEK) Ltd.'nin sahiplerinin santrali veri merkezi oluşturulması ve kripto para üretimi için kullanabileceği öne sürüldü.
Resmi verilere göre T Plus şirketinden elektrik santrali alan kişinin Nadejda Simanova olmasına karşın gerçek alıcı Aralık ayının sonunda GEK başkanlığına geçen ve bundan önce Tataristan Çevre Bakanlığı Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanlığı yapan Aleksey Kolesnik oldu.
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü
İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum