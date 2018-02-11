Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rus haber ajansları, uçağın Saratov Havayolları'na ait olduğunu duyurdu.Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Rus medyası, Antonov An-148 tipi uçakta 65 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu bildirdi.
Rus Saratov Havayolları şirketine ait uçağın, Ural bölgesindeki Orsk kentine gitmek üzere havalandığı ve Moskova'nın dışındaki Ramenski bölgesine düştüğü belirtildi.
Rus acil durum birimlerinden bir kaynak, İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, uçaktakilerin "kurtulma şansı olmadığını" söyledi. Ajans, uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Reuters,AFP/CÖ,SÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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