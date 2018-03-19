Rusya'da zafer yüzde 76,67 ile Putin'in

Muhalefet ve gözlemcilere göre 2 bin 700 usulsüzlüğün tespit edildiği seçimlerde, Kırım Kremlin için ilk defa oy kullandı.Rusya'da seçim komisyonu, oyların yüzde 99,8'inin sayıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,67'sini alarak dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi.

Seçim pusulasında sekiz adayın yer aldığı seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu. Altı yıl önceki seçimlerde katılım oranı, yüzde 65'ti. Rusya'nın dört yıl önce ilhak ettiği Kırım'daki seçmenler de Pazar günü ilk kez Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

Seçimlere bağımsız aday olarak giren Putin'in ardından ikinci sırada yer alan isim, yüzde 12'lik oy oranıyla Komünist Parti adayı Pavel Grudinin oldu. Grudinin'i yüzde 6'lık oy oranıyla milliyetçi Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski takip etti.

Putin'in akıl hocası Anatoly Sobçak'ın kızı ve ünlü televizyon sunucusu Kseniya Sobçak ise oyların yüzde 1,5'ini alarak dördüncü sırada kaldı.