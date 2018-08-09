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Rusya'dan ABD yaptırımlarına yanıt

09.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

ABD'nin eski çifte ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesinden dolayı Rusya'ya yaptırım uygulama kararına Kremlin'den tepki geldi.

Rusya'dan ABD yaptırımlarına yanıt

Kremlin suçlamaların da yaptırımların da kabul edilemez olduğunu bildirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya ve İngiltere adına casusluk yapmış eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya hakkında yaptırım kararı ardından Kremlin'den tepki açıklaması yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin yaptırım kararı hakkında "kesinlikle hasmane" değerlendirmesinde bulundu ve iki ülke arasında yıpranan ilişkileri düzeltmek için umutlu olduklarını kaydetti.

Sözcü, "Bu olaylar (Skripal'in zehirlenmesi) ile bizim aramızda bir bağlantı kurulması kabul edilemez" ifadesini kullanırken, "ABD tarafının getirdiği engellemeler kesinlikle yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı" şeklinde konuşu.

Peskov ayrıca Rusya'nın mali düzeninin istikrarlı olduğunu kaydetti. Rus rublesi ise yaptırım kararı sonrası değer kaybederek son iki yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak sonradan tekrar yükselişe geçti.

Sözcü, 1990'lı yıllar ile 2000'lerin ilk yarısında çifte casusluk yapan Skripal ve kızının noviçok gazı ile zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğuna dair bir kanıtın olmadığını hatırlattı.

Kremlin'in açıklamasından birkaç saat önce yarı resmi RIA haber ajansına konuşan Rus milletvekili Sergey Ryabukin, Washington'ın yaptırım kararına karşı misilleme olarak RD-180 tipi roket motorlarının ABD'ye satışına engel getirilebileceğini belirtti.

Yaptırımların kapsamı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırım kararı uyarınca Rusya, 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı ve gerekçesinde "kendi vatandaşlarına yönelik kimyasal veya biyolojik silah kullandığı tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak Associated Press ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptırımlar kapsamında milli güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan maddelerin Rusya'ya ihracatı için gerekli izinlerin kaldırılmasının öngörüldüğünü söyledi. Ancak uzay çalışmalarındaki ortaklıklar ve ticari uçuşların güvenliğini ilgilendiren alanların yaptırımların dışında tutulması planlanıyor.

Diplomatik yaptırımlar uygulanmıştı

Skripal'in zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski ajan ve kızının noviçok gazına maruz kaldığı tespit edilmiş ve birçok Avrupa ülkesi saldırıdan Moskova'yı sorumlu tutarak onlarca Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

ABD de, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Mart ayında 60 Rus diplomatı "casusluk" suçlamasıyla sınır dışı etme kararı almış ve Seattle kentindeki Rus konsolosluğunu kapatmıştı.

DW,AP,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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