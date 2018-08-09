Rusya'dan ABD yaptırımlarına yanıt

Kremlin suçlamaların da yaptırımların da kabul edilemez olduğunu bildirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya ve İngiltere adına casusluk yapmış eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya hakkında yaptırım kararı ardından Kremlin'den tepki açıklaması yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin yaptırım kararı hakkında "kesinlikle hasmane" değerlendirmesinde bulundu ve iki ülke arasında yıpranan ilişkileri düzeltmek için umutlu olduklarını kaydetti.

Sözcü, "Bu olaylar (Skripal'in zehirlenmesi) ile bizim aramızda bir bağlantı kurulması kabul edilemez" ifadesini kullanırken, "ABD tarafının getirdiği engellemeler kesinlikle yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı" şeklinde konuşu.

Peskov ayrıca Rusya'nın mali düzeninin istikrarlı olduğunu kaydetti. Rus rublesi ise yaptırım kararı sonrası değer kaybederek son iki yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak sonradan tekrar yükselişe geçti.

Sözcü, 1990'lı yıllar ile 2000'lerin ilk yarısında çifte casusluk yapan Skripal ve kızının noviçok gazı ile zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğuna dair bir kanıtın olmadığını hatırlattı.