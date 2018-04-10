Rusya’dan ABD Yaptırımlarından Etkilenen Şirketlere Destek

Alüminyum, enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler topluluğuna sahip olan işadamı Deripaska’nın ismi Rusya’nın 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili yapılan soruşturmada geçiyor. Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının başkanı Paul Manafort daha önce Deripaska’nın danışmanıydı. Deripaska’nın serveti Forbes dergisine göre 5,3 milyar dolar.

Başbakan Dmitry Medvedev de kabinesinden enerji, metal ve silah sektörlerinde yaptırımlardan etkilenen şirketleri desteklemek için alınacak önlemler üzerinde çalışmalarını istedi.

Peskov, ''Zararın gerçek boyutunu anlamak ve durumu düzeltmek için atılacak adımlar üzerinde çalışmak gerekiyor'' dedi.

Rusya’da hükümet para birimi rublenin değer kaybetmesi ve borsalardaki düşüşün ardından Amerika’nın yaptırımlarından etkilenen şirketleri destekleme kararı aldı. Ruble, dolar karşısında 2016’nın sonlarından bu yana en düşük seviyesine düşerken yaptırımlardan etkilenen alüminyum üreticisi Rusal’ın hisseleri sert düşüş gördü.

Moskova’nın MOEX endeksi Pazartesi günü öğleden sonra saatlerinde yüzde 8 değer kaybetti. MOEX’de, kısa süre önce neredeyse yüzde 10’luk düşüş görülmüştü.

Yaptırımlardan etkilenen sadece şirketler olmadı. Eylül 2016’dan bu yana ilk kez Euro 73 rubleden işlem gördü. Dolar ise Kasım 2016’dan bu yana ilk kez 60 ruble seviyesinin üzerine çıktı.

Amerika Maliye Bakanlığı Cuma günü yedi Rus işadamı, 17 Rus yetkili ve bir düzine Rus şirketine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Yaptırım uygulanan işadamları arasında Deripaska’nın yanı sıra devlete ait doğalgaz devi Gazprom’un başkanı Alexei Miller ve yine devlet kontrolündeki VTB Bankası’nın başkanı Andrey Kostin de var.

Yaptırım listesindeki bir diğer isim ise Putin’in kızı olarak bilinen Katerina Tikhonova ile evli olan Kirill Shamalov. Ancak bugüne kadar ne Putin ne de Kremlin Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğunu doğruladı. Shamalov, 2014’te Rus petrokimya şirketi Simur’un hisselerinin büyük kısmını almış, daha sonra bunların çoğunu açıklanmayan bir miktara elden çıkartmıştı.

Yaptırımlar bu kişilerin Amerika’daki mal varlıklarını donduruyor ve Amerikalıların bu kişilerle iş yapmasını engelliyor.