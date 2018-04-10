HABER

Rusya’dan ABD Yaptırımlarından Etkilenen Şirketlere Destek

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Başbakan Dmitry Medvedev kabinesinden enerji, metal ve silah sektörlerinde yaptırımlardan etkilenen şirketleri desteklemek için alınacak önlemler üzerinde çalışmalarını istedi

Rusya’dan ABD Yaptırımlarından Etkilenen Şirketlere Destek

Rusya’da hükümet para birimi rublenin değer kaybetmesi ve borsalardaki düşüşün ardından Amerika’nın yaptırımlarından etkilenen şirketleri destekleme kararı aldı. Ruble, dolar karşısında 2016’nın sonlarından bu yana en düşük seviyesine düşerken yaptırımlardan etkilenen alüminyum üreticisi Rusal’ın hisseleri sert düşüş gördü.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin’in yaptırımların etkisini hafifletmek için çalışacağını kaydetti.

Peskov, ''Zararın gerçek boyutunu anlamak ve durumu düzeltmek için atılacak adımlar üzerinde çalışmak gerekiyor'' dedi.

Başbakan Dmitry Medvedev de kabinesinden enerji, metal ve silah sektörlerinde yaptırımlardan etkilenen şirketleri desteklemek için alınacak önlemler üzerinde çalışmalarını istedi.

Milyoner işadamı Oleg Deripaska’ın sahibi olduğu alüminyum üreticisi Rusal şirketine yönelik yaptırımlar yüzünden şirket hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti.

Alüminyum, enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler topluluğuna sahip olan işadamı Deripaska’nın ismi Rusya’nın 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili yapılan soruşturmada geçiyor. Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının başkanı Paul Manafort daha önce Deripaska’nın danışmanıydı. Deripaska’nın serveti Forbes dergisine göre 5,3 milyar dolar.

Moskova’nın MOEX endeksi Pazartesi günü öğleden sonra saatlerinde yüzde 8 değer kaybetti. MOEX’de, kısa süre önce neredeyse yüzde 10’luk düşüş görülmüştü.

Yaptırımlardan etkilenen sadece şirketler olmadı. Eylül 2016’dan bu yana ilk kez Euro 73 rubleden işlem gördü. Dolar ise Kasım 2016’dan bu yana ilk kez 60 ruble seviyesinin üzerine çıktı.

Amerika Maliye Bakanlığı Cuma günü yedi Rus işadamı, 17 Rus yetkili ve bir düzine Rus şirketine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Yaptırım uygulanan işadamları arasında Deripaska’nın yanı sıra devlete ait doğalgaz devi Gazprom’un başkanı Alexei Miller ve yine devlet kontrolündeki VTB Bankası’nın başkanı Andrey Kostin de var.

Yaptırım listesindeki bir diğer isim ise Putin’in kızı olarak bilinen Katerina Tikhonova ile evli olan Kirill Shamalov. Ancak bugüne kadar ne Putin ne de Kremlin Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğunu doğruladı. Shamalov, 2014’te Rus petrokimya şirketi Simur’un hisselerinin büyük kısmını almış, daha sonra bunların çoğunu açıklanmayan bir miktara elden çıkartmıştı.

Yaptırımlar bu kişilerin Amerika’daki mal varlıklarını donduruyor ve Amerikalıların bu kişilerle iş yapmasını engelliyor.

İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

Suriye'den flaş 'kimyasal' adımı! Ülkeye davet ettiler!

Suriye'den flaş 'kimyasal' adımı! Ülkeye davet ettiler!

Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak

Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak

İngiltere'de şoke eden istatistik! Saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

İngiltere'de şoke eden istatistik! Saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.