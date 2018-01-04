Rusya’dan ABD’ye ‘İran’ın İçişlerine Karışma’ Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika'yı protestolara sahne olan İran'ın içişlerine karışmaması yönünde uyardı. Ryabkov, Washington'un İran'daki karışıklığı nükleer anlaşmayı baltalamak için kullanmak istediğini öne sürdü.

Rus resmi haber ajansı Tass'a konuşan Ryabkov, "Amerika'yı İran İslam Cumhuriyeti'nin içişlerine müdahale etme girişimlerine karşı uyardı” dedi.

Ryabkov, Washington'un, "nükleer anlaşma hakkında yeni sorunlar yaratmak için bu anı bir fırsat olarak kullanma eğiliminde olduğunu” savundu.

"Komşumuz, dostumuz ülkenin şu anki yaşadığı zorlukların üstesinden geleceğinden ve bu dönemden daha güçlenmiş ve çeşitli sorunları çözmede güvenilir bir ortak olarak çıkacağından eminiz” diyen Ryabkov, anlaşma üzerinde "bir düzeltme yapılmaması” noktasındaki pozisyonunu koruduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün, Amerika'nın daha uzun süreli bir anlaşma istediğini söylemişti.

İran Genelkurmay Başkanı'ndan yardım teklifi

Bu arada İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdülrahim Musavi, polis güçlerinin ülkedeki protestoları zaten bastırdığını ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde askerlerinin de müdahale etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran devlet medyasına göre Musavi, "Bu eylem o kadar küçüktü ki polis gücünden bir kısım daha başlangıcında bastırabildi ama yine de İslam Cumhuriyeti ordusundaki dostlarınızın Büyük Şeytan'ın (ABD) kandırdıklarına karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz” diye konuştu.