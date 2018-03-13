Rusya’dan ABD’ye Suriye Suçlaması

Rusya, ABD’nin sözde bir bahaneyle Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet binalarının bulunduğu bölgeyi vurmayı planladığını duyurdu. Moskova, böyle bir saldırıda Ruslara yönelik bir tehdit algılarlarsa, askeri karşılık vereceklerini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Moskova’da bir toplantıda yaptığı açıklamada, ABD'nin ve isyancıların, Doğu Guta’da sahte bir kimyasal saldırı sahneye koymaya ve suçu da Suriye hükümetine atmaya hazırlandığını savundu.

Gerasimov, ABD’nin bu bahaneyle başkent Şam'ın Rus askeri personelinin de bulunduğu idari bölgelerini bombalamayı planladığını öne sürdü.

Valeriy Gerasimov, “Askerlerimize yönelik bir tehdit durumunda,Rus silahlı kuvvetleri misilleme önlemlerini alacaktır” dedi.

Rus Genelkurmay Başkanı’nın açıklaması, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin, kimyasal silah saldırısı düzenlemesi halinde Washington'un Şam'a karşı saldırı düzenleyebileceğini söylemesinin ertesi günü geldi.

Öte yandan Suriye hükümeti, militanlar ve sivillerin tahliye edilmesi sonrası, ordunun Şam’ın güneyindeki Kadam bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.