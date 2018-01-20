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Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 18:23 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Rus askeri operasyonel grubu, Afrin'de bulunan Rus askeri polisinin bölgeden çekildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Afrin Harekatı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara silah temin etmesi nedeniyle Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatarak "ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini tehdit etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki kriz durumunun gelişimine katkıda bulunan başlıca etkenin ABD tarafından atılan provokatif adımlar olduğu vurgulandı.

"ABD'NİN SORUMSUZ DAVRANIŞLARI ÇÖZÜM SÜRECİNİ TEHDİT ETMEKTEDİR"

ABD’nin Suriye’de Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgeler yaratarak bu bölgeleri izole etmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada “Pentagon’un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon başlattı. ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurmuştu.

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrin afrin harekatı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ne güzel işte bop işliyor rusyanın olduğu bir yerde türkiye bombalayacak rusyada çekilecek öylemi allah bilir neye karşılık yapıldı bu anlaşma büyük ortadoğu projesi işliyor zaten bop eşbaşkanımız olan reisimiz değilmiydi
sen bir zavallı bu ülkede yaşamaya hakkı n yok
@doblo78 hewalcan yapma böyle şeyler bütün ekibi açık ettin) İYİ PARTİNİN TROLL KÖPEKLERİ CHP NİN ALÇAKLARI PKK KALLEŞLERİ Ortak bildiri yayınlamışsınız yine HOşşt ulan ABD Köpekleri
@doblo78 senide mal projesine dahil etmişler sanırsam ...
Türkiye vurunca ses içimizdeki hainlerden cikiyor önce onlarin temizlenmeside gerek
@mirkelam_ozses_1960 o partililerde fitne de bitmez bozgunculuk da laf cambazlığı da bitmez. allah cc. yine de türkiyeyi koruyor da bunlara fırsat vermiyor.
Birilerinin çıkarları için Mehmetçikleri adım adım suriye batağına sokuyorsun ya allah sizi bildiği gibi yapsın insanlığın yüz karası herifler . kendi çocuklarınız askerlik bile yapmayacaklar gariban ailelerin çocuklarını ölmeye suriye topraklarına göndereceksin bu kararı alanlar bu ahlakzızlara destek verenleri allah bildiği gibi yapsın
@8362099096 zamanında çanakkale içinde şehitler verilmeseydi . bu yazıyı hangi dilde yazardın bilemiyorum.
@8362099096 çanakkale ile bunun ne alakası var? çanakkale savaşı kendi topraklarımız için savaştığımız ve 1. dünya savaşının cephelerinden biridir. örnek verirken biraz mantıklı ol
@8362099096 kafanı kumdan cıkar bi kardeşim göremıyorsun haritayı ypg pkk abd sınıra dayanmıs ordu kurup yarın bize dıikilecekler.. bizde ırak surıye mısır lubnan katar olmamamak için oyunlarına comak sokuyoruz bunu göremıyormusun yada görmekmı istemıyorsun
Allah bizi içimizdeki hainlerden korusun... türkiye vurunca pkk lılar ölünce canları yanıyor ama buralardan cehennem olup gitmiyorlar
bundan birkaç gün önce Gece yarısı ABDnin Türkiye ye AFRİN konusunda"_UYARI_" yaptığında "_eğer ABD bu açıklamayı yapmışsa Türkiye Rusya ile anlaşmış demektir hesapta AFRİNDE işleri yoktu işleri varmıymış yokmuymuş Göreceğiz ayrıca Sınırımızda Başka nerde işleri varsada Gireceğiz Oralarda ne işleri varmış die bi bakıp çıkıcaz_" demiştik RUSYA Çekiliyor çekilecek Esed in de gönlünü almak istemiş biraz
bu harekat bazılarına iyi batmış hemen ciyaklamaya başlamışlar
ülke savaşa girmiş hala parti b... yiyenler var bırakın kardeşim gün birlik günü Allah askerlerimize yardım etsin
tayyıp vuruyo butun keferelerden ses gelıyo cırtlak ses camilerden de allahu ekber nıdaları gelıyo hılal ile hacın savası devam edıyo
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