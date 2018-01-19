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Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 21:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı.

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı. Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekatı öncesinde, bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığı iddiasını son dakika koduyla duyurmuştu.

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Rusya savaş Afrin

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
RUSYANIN AFRİNDEN ÇEKİLDİĞİ HABER ANADOLU HABER İN HABERİYDİ.BU A.A ZATEN YALANCIDIR.YALANCILIĞI TESCİLLİDİR.HİTLERİN PROPAGANDASIDIR.
AHA RUSYA DÜNYA LİDERİNİ GANDIRDI...
rusyada kandırdı bizi ..
NİYE ÇEKİLSİNLER Kİ....
Ayıklayın pirincin taşını..... Rusya ben varım giremezsiniz diyor.... zaten 2 gündür ses solukta çıkmıyor, abd başganından......
Bu türkiye medyasına güven olmuyor hani çekilmişti askerler.
Anadolu ajansı yalan haber vermiş . Devletin ajansı böylemi olur . anadolu ajansı kapatılsın , yerine Halk ajansı kurulsun :)
hahahaha:))) yemin ederim türkiyeyi çocuk oyuncağına çevirdiler
Yandas nasin surekli TÜRK milletini KANDIRIYOR AA yalanini yiyip siz bizi kandırarak butun ihanetleri yaptiniz tipki püf eskortlugunda süleyman şah türbesini kaçırmayı ZAFER diye bize yutturdunuz
akmallara dedim afrin ve azez de Amerika yok Rusya var diye jeton düşmedi düşmüyor arkadaş!! bir gece ansızın olmuyor çünkü Rusya izin vermiyor hava sahası kapalı Suriye izinsiz ucaklarinizi indiririz diyemez alıyor mu o fındık beyin??
siz kime şekil yapıyorsunuz oğluuum eeey rusya pardon dostum putin yoksa dostum trump mı ? neyse karıştırdım ben galiba
iyi ozaman kafaniza bombalari yediginiz zaman bizi niye vurdunuz diye aglamayin. bizde bu sayede el bab ta "yanlislikla" sehit ettiginiz 8 askerimizin öcunü yanlislikla aliriz. sikinti yok
Umarım yine kandırılmayız birlikte yola çıktığımız öso abd ile görüşüyor. türkiyede beslediğimiz kaç milyon Suriyeli var adamları gönderin onlar savaşsın gariban Ahmedi, Mehmedi yollamayın.
bir yandan rusya bir yandan amerika opersayonu engelemek için ellerinden geleni yapıyor sözde suriyede bu iki ülke düşman gibi görünüyor aslında ikisininde amacı aynı amerikanın derdi israilibu topraklara yerleştirmek rusyanın amacıda akdenize inmek sonucta bu saaten sonra biz ülke olarak kendi göbegimizi kendimiz kesecez
Herkes öyle gaza gelmiş ki ve öyle kör hareket ediyor ki, sanki bu ülkede hiç kürt yokmuş gibi davranılıyor. Şu an kürtler suspus, hem OHAL sindiriminden hem de hendek savaşlarına olan tepkiden dolayı. Ama inanın Afrin'e yapılacak olası saldırı ile birlikte yaşamı savunan kürtleri de kaybedecek bu ülke. Kürt fobisi ile gözler kör, gönüller taş olmuş bir dış politika ile kaybeden hep Türkiye olmaya devam ediyor. Kobani yaklaşımı ile Suriye'den büyük bir alan kazandırdınız YPG'ye. Afrin ile bakalım nereyi kazandıracaksınız!
İnsAllah..AKŞENER gelecek... BOZKURTLAR dirilecek... TÜRKLÜK şahlanacak... TURAN kurulacak... Atalarimiz OĞUZ KAĞAN BUMIN KAĞAN BILGE KAĞAN PAPA ya boyun egen degil diz Turk milleti hic bir doneminde TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan arapmason karması TÜRKLÜK düşmanı PAPA sevici surekli KANDIRILDIM diyen basiretsiz yoneticiler tarafindan yönetilmedi.. Kursulerde 82 kerkük 83 musul Şam'da cuma moskovada akşam diye esip gurluyor..TÜRK olmadiklari halde Türkün gazini al.. inince kivirir
kim dost kim düşman belli değil Allah bu ülkeye yardım etsin elinizden geleni ardınıza koymayın ulan bu ülke güvenliğini sağlamak için kimseden icazet almayacaktır
Tühhhh yine kandırıldık...!!
Bikararverin kardeşim yok çektik çekiyoz yok yalan çekmedik..
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