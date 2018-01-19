Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı. Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekatı öncesinde, bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığı iddiasını son dakika koduyla duyurmuştu.
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