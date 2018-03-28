Rusya'dan Batı'ya: Rus diplomatları sınır dışı etme kararınızı iyi düşünün

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişiminin ardında olmakla suçlanan Rusya, İngiltere'ye destek için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Batı ülkelerine "eylemlerini yeniden düşünmelerini" söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 25'ten fazla ülkeye Londra'nın kendilerine sunduğu kanıtların güvenilir olup olmadığından da emin olmaları çağrısında bulundu.
Peskov İngiltere'den "kendi casuslarından olaydan sorumlu olmadığını" da kanıtlamalarını talep etti.
4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde Skripal ve kızının Rus yapımı sinir gazı Noviçok'a maruz kalarak komaya girmesi ve sonrasında yaşananlar, Batı ve Rusya arasında krize dönüşmüştü.
İngiltere hükümeti olaydan sonra Rusya'dan yanıt istedi ama bu talebi gerçekleşmedi.
Başbakan Theresa May Rusya'yı olaya "alaycı, kibirli ve meydan okuyan" bir tutumla yaklaşmakla suçlarken, Kremlin her fırsatta iddiaları "saçma "olarak niteledi.
İki ülke arasındaki söz düellosu sürerken May, Avrupa ülkelerini dayanışmaya çağırdı.
Fransa, Almanya, ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın suikast girişiminin arkasında bulunmasının "tek makul açıklama" olduğunu duyurdu.
İngiltere'nin ısrarına rağmen Rusya tavrından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.
Peskov'un şu sözleri, ilişkilerin gergin kalacağına işaret:
"Zamanı geldiğinde Moskova gerekli karşılığı verecektir."
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