Rusya'dan beyin güçünü durdurma atağı

Özellikle de Batı yönünde. Rusya bu kişileri ülkeye döndürmek için Russofobi argümanını da kullanarak yeniden atağa geçti."Rusya'ya dönün!" Dış ülkelerdeki vatandaşlardan sorumlu "Rossotrudnichestvo" adındaki daire Batı'da yaşayan onbinlerce vatandaşına bu çağrıyı yapıyor. Çağrı özellikle İngiltere ABD ve diğer "dost olarak algılanmayan ülkelerde" yaşayan yüksekokul öğrencilerine yönelik. Onların öğrenimlerine ülkelerinde devam etmesi isteniyor.

Moskova'nın bu girişiminin Rusya ile Batı arasında bilhassa Skripal skandalından sonra dramatik bir biçimde kötüleşen ilişkilerin bir sonucu olduğuna işaret ediliyor. Moskova, Rus yüksekokul öğrencilerini ülkede görmekten büyük mutluluk duyacağını bildiriyor. Rossotrudnichestvo dairesi ise Avrupa'da gittikçe artan bir Rusofobi'den ve Rusya karşıtı tavırlardan şikayetçi oluyor ve Rus vatandaşlarına karşı çıkarılması olası zorluklar konusunda uyarıda bulunuyor.

Moskova Diplomat Üniversitesi'nin (MGIMO) yönetim ve siyaset bilimleri fakültesi dekanı Genri Sardarian, Rus yüksekokul öğrencileri ülkelerine dönüp öğrenimlerine devam etmek isterlerse, dış ülkelerde aldıkları derslerin kendi üniversitesi ve diğerleri tarafından tanınacağı vaadinde bulunuyor. Rusya Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 60 bin Rus vatandaşı yabancı yüksek okullarda öğrenim gördü. Rusya'da ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle bu sayının daha da arttığından yola çıkılıyor.