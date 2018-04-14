Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'nde oylama talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına tepki gösteren Rusya'nın talebiyle toplandı.

Rusya saldırının BM Güvenlik Konseyi tarafından kınanmasını öngören bir karar tasarısı sundu.

Rusya'nın BM nezdindeki daimi temsilcisi Vasili Nebenzia, Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin yeni saldırılardan kaçınmasının da talep edildiği tasarının bugün içinde oylanması gerektiğini belirtti.

ABD: Yine vururuz

Oturumda söz alan ABD'li daimi temsilci Nikki Haley ise Esad rejiminin bir kez daha kimyasal saldırı düzenlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Haley, saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon konuşmasının ayrıntılarını da Güvenlik Konseyi'nde açıkladı.

"Bu sabah Başkan'la konuştum. Ve bana 'Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa, ABD ateşe hazır' dedi."

Haley, "Başkanımız bir kırmızı çizgi çekerse, o kırmızı çizgiyi uygular" diye ekledi.

ABD'li diplomat konuşmasında ayrıca, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması konusunda başarısız olduğunu belirtti. Ancak bu başarısızlıkta en büyük sorumluluğun Moskova'da olduğunu ifade eden Haley, Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili karar tasarılarını altı kez reddeden Rusya'nın böylece rejimin saldırılarına yeşil ışık yaktığını savundu.

DW,dpa,AFP/CÖ,BW

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