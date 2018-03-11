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Rusya’dan Hipersonik Füze Denemesi İddiası

11.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Rusya sesten 5 kat hızlı Kinzhal füze denemesi yaptığını açıkladı.Rus Savunma Bakanlığı denemenin görüntülerini paylaştı

Rusya’dan Hipersonik Füze Denemesi İddiası

Rusya sesten 5 kat hızlı Kinzhal füze denemesi yaptığını açıkladı. Rus Savunma Bakanlığı denemenin görüntülerini paylaştı.

Kayıtta bir savaş uçağından fırlatılan füze dikkat çekiyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 1 Mart’ta yaptığı bir konuşmada ülkesindeki silah sanayinin geldiği noktadan bahsetmiş, sesten hızlı füzeler geliştirdiklerini vurgulamıştı.

Putin’in bu açıklamayı 18 Mart’taki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapması dikkat çekmişti.

Amerika ise Putin’in açıklamalarına kuşkuyla yaklaşmıştı.

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