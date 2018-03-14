Rusya'dan İngiltere'nin ultimatomuna yanıt: 'Her türlü cezai önlem tehdidine karşılık veririz'

İngiltere ve Rusya arasında söz düellosu sürerken ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştüğü Theresa May'e ülkesinin İngiltere'ye sonuna kadar destek vereceği sözünü verdi.

May saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iddiaları reddetmişti.

Rusya, sinir gazı kanıtlarına erişim sağlanana kadar bu "ultimatoma" karşılık vermeyi reddetti.

Büyükelçilik'in Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklama, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "Rus yapımı sinir gazının olayda nasıl kullanıldığını" açıklaması için Moskova'ya Salı gece yarısına kadar müddet vermesinden sonra geldi.

Londra'daki Rus Büyükelçiliği, eski çifte ajan Sergey Sprial ve kızı Yulia'ya cinayet teşebbüsüyle ilgili soruları cevaplaması için ultimatom veren İngiltere'yi, her türlü "cezai" önleme karşılık vermekle tehdit etti.

Rusya Büyükelçiliği: Açıkça provokasyon

Salı günü Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı May, "Eğer Salı gece yarısına kadar ikna edici bir yanıt alamazsak, Moskova'nın İngiltere'de hukuk dışı bir şekilde güç kullandığı sonucuna varacağız" demişti.

May, Rusya'nın Salı gecesine kadar geçerli bir açıklama yapmaması durumunda da İngiltere'nin artırmaya hazır olduğu önlemleri Çarşamba günü Avam Kamarası'nda görüşmeye açılabileceğini söylemişti.

Aynı gün, Rusya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından May'e yanıt geldi:

"Rusya'ya yönelik her türlü 'cezai' yaptırım tehdidine karşılık verilecektir. İngiltere tarafı bunun farkında olmalı."

Büyükelçilik, Kimyasal Silahlar Konvensiyonu'na göre bu gibi vakalarda ortak soruşturma yürütülmesi gerektiğini ve Moskova'nın buna hazır olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Moskova'daki İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine Rusya'nın zehirleme olayıyla bir ilgisi olmadığı söylendi.

İngiltere'nin eylemleri ise "açık bir provokasyon" olarak nitelendi.

İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımları ne olur?

İlk akla gelen yaptırımlardan biri, Rus diplomatların sınırdışı edilmesi olur.