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Rusya'dan İngiltere'nin ultimatomuna yanıt: 'Her türlü cezai önlem tehdidine karşılık veririz'

14.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Londra'daki Rus Büyükelçiliği, eski çifte ajan Sergey Spiral ve kızına cinayet teşebbüsüyle ilgili soruları cevaplaması için Salı gecesine kadar müddet veren İngiltere'ye "Her türlü 'cezai' önlem tehdidine karşılık vereceğiz" diye yanıt verdi.

Rusya'dan İngiltere'nin ultimatomuna yanıt: 'Her türlü cezai önlem tehdidine karşılık veririz'

Londra'daki Rus Büyükelçiliği, eski çifte ajan Sergey Sprial ve kızı Yulia'ya cinayet teşebbüsüyle ilgili soruları cevaplaması için ultimatom veren İngiltere'yi, her türlü "cezai" önleme karşılık vermekle tehdit etti.

Büyükelçilik'in Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklama, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "Rus yapımı sinir gazının olayda nasıl kullanıldığını" açıklaması için Moskova'ya Salı gece yarısına kadar müddet vermesinden sonra geldi.

Rusya, sinir gazı kanıtlarına erişim sağlanana kadar bu "ultimatoma" karşılık vermeyi reddetti.

May saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iddiaları reddetmişti.

adli inceleme

İngiltere ve Rusya arasında söz düellosu sürerken ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştüğü Theresa May'e ülkesinin İngiltere'ye sonuna kadar destek vereceği sözünü verdi.

Trump, Moskova'nın sinir gazıyla ilgili sorulara net cevaplar vermesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz Pazar günü İngiltere'nin Salisbury kentinde 66 yaşındaki eski Rus casus Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia aniden hastalanarak komaya girmiş, ikilinin sinir gazına maruz kaldığı anlaşılmıştı.

Rusya Büyükelçiliği: Açıkça provokasyon

Salı günü Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı May, "Eğer Salı gece yarısına kadar ikna edici bir yanıt alamazsak, Moskova'nın İngiltere'de hukuk dışı bir şekilde güç kullandığı sonucuna varacağız" demişti.

May, Rusya'nın Salı gecesine kadar geçerli bir açıklama yapmaması durumunda da İngiltere'nin artırmaya hazır olduğu önlemleri Çarşamba günü Avam Kamarası'nda görüşmeye açılabileceğini söylemişti.

Aynı gün, Rusya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından May'e yanıt geldi:

"Rusya'ya yönelik her türlü 'cezai' yaptırım tehdidine karşılık verilecektir. İngiltere tarafı bunun farkında olmalı."

Büyükelçilik, Kimyasal Silahlar Konvensiyonu'na göre bu gibi vakalarda ortak soruşturma yürütülmesi gerektiğini ve Moskova'nın buna hazır olduğunu belirtti.

may

Açıklamaya göre, Moskova'daki İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine Rusya'nın zehirleme olayıyla bir ilgisi olmadığı söylendi.

İngiltere'nin eylemleri ise "açık bir provokasyon" olarak nitelendi.

İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımları ne olur?

İlk akla gelen yaptırımlardan biri, Rus diplomatların sınırdışı edilmesi olur.

2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi sonrasında bu hamleyle karşılık verilmişti.

Birçok insan, Rus yetkililere vize kısıtlamaları dahil çeşitli yaptırımları yetersiz bulmuştu.

Peki İngiltere başka ne yapabilir?

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