Rusya'dan mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak

Telegram özellikle siyasi aktivistler arasında popüler ama istihbarat birimleri, cihatçıların da uygulamayı kullandığını söylüyor.

Uygulamada, mesaj ve video paylaşımı için 5000 kişilik gruplar kurulabiliyor.

2013 yılında uygulamaya giren Telegram'ın dünya genelinde 200 milyon kullanıcısı var.

Rus güvenlik birimleri ise, 'potansiyel teröristler'e erişmeleri gerektiği gerekçesiyle mesajlaşma uygulamasına erişim hakkı talep ediyor.

Rusya'nın istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi FSB, 2017 yılı Eylül ayında Telegram'dan şifreleri istemişti. Talep reddedilince Rus güvenlik birimleri Telegram'ı mahkemeye verdi.

Telegram'ın kurucusu Durov geçen yıl yapılan bu taleple ilgili yanıtında şifreleri vermenin 'teknik olarak mümkün olmadığını' ve anayasanın ihlali sayılacağını ifade etmişti.