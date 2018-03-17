Rusya'dan misilleme: 23 İngiliz diplomat sınır dışı edilecek

Rusya, İngiltere ile son dönemde eski bir Rus ajana suikast girişimi düzenlenmesi ile ilgili yaşanan kriz kapsamında misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak 23 İngiliz diplomatın 'bir hafta içinde sınır dışı' edileceğini duyurdu.

Rusya, suikast girişiminde parmağı olduğu iddialarını reddediyor.

'Rus devleti sorumludur'

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tutarak "Cinayet girişiminden Rus devleti sorumludur" demişti.

May, Rusya'nın suikast girişiminde nasıl olup da Rus yapımı bir sinir gazının kullanıldığını açıklaması için verilen sürenin dolmasından sonra, misilleme için Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

Sınır dışı edilmesine karar verilen 23 kişinin, asıl görevleri açıklanmayan istihbatçılar oldukları bildiriliyor.