Rusya'dan misilleme: 23 İngiliz diplomata sınır dışı

Londra'nın ardından Moskova da diplomatları sınır dışı etme kararı alarak bunun İngiltere'nin "provakatif tutumuna" yanıt olduğunu belirtti.Rusya ile İngiltere arasında, eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından patlak veren diplomatik kriz büyüyor. Olaydan Rusya'yı sorumlu tutan Londra'nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesine Moskova'dan misilleme yapıldı.

Rusya Cumartesi günü 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Bu bağlamda Rusya'daki İngiliz kültür ve eğitim organizasyonu British Council'ın çalışmaları durdurulurken, St. Petersburg'daki İngiltere konsolosluğu da kapatılacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz diplomatların sınır dışı edilme kararını duyurmadan önce İngiliz Büyükelçi Laurie Beistov'u ikinci kez çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatların sınır dışı edilme kararı alınmasının, İngiltere'nin "provakatif tutumu" ve "asılsız suçlamalarına" bir yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca İngiltere'nin "dostça olmayan eylemlerinin" sürmesi halinde ek önlemlerin alınacağına dikkat çekildi.