Rusya’dan S400 Alması Türkiye’nin Soçi Görüşmelerinde Elini Güçlendirecek mi?

Son Güncelleme 2 saat önce 27.12.2017 22:24 |2 saat önce

Türkiye, Rusya ile anlaşma sağlayarak S-400 hava savunma füze sistemini satın alacak ilk NATO üyesi olmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma sonrası, Moskova’nın Ankara’nın talebi doğrultusunda Soçi’ye PYD-YPG’yi davet etmemesi söz konusu olacak mı merak ediliyor.

Ankara-Moskova hattında savunma sanayii alanında en dikkat çekici işbirliği adımı kesinlik kazandı. Türkiye ve Rusya, son açıklamalarıyla S-400 hava savunma füze alımı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Türkiye, Rusya'dan kredi alarak Rus silahı satın alıyor Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alımı konusunda bugün ilk açıklama Moskova'dan geldi. Rus haber ajansı Sputnik'e göre savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 hava savunma füze sistemini 2 milyar 500 milyon dolar karşılığında satın aldığını doğruladı ve Ankara'ya bu satın alma için kredi verileceğini söyledi. Çemezov, "Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Anlaşma itibariyle yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim” dedi. Rosteh Başkanı, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatı için Mart 2020 tarihini verdi. Milli Savunma Bakanı Canikli anlaşmayı teyit etti

Anlaşmaya ilişkin Ankara adına açıklamayı ise, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Tunus seyahati sırasında yaptı. Canikli, Rus tarafınca yapılan açıklama anımsatılınca, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşma sağlandı. Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti” diye konuştu. Moskova Suriyeli Kürtlere tavır alacak mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık'taki Ankara ziyaretinde en kısa sürede anlaşmaya imza atılacağı liderler düzeyinde söylenmişti. Ancak Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'dan silah satın alma noktasında en önemli beklentilerinden birisi ise, Moskova'nın Suriye'deki Kürt yapılanması PYD-YPG'ye karşı tavır alması. Moskova'nın, daha önce 18 Kasım'da Soçi'de yapılacağını duyurduğu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne PYD-YPG'yi davet etmesi iki ülke arasında kısa süreli krize neden olmuş ve ardından Rusya Kongre'yi ertelediğini açıklamıştı. Rusya'nın 29-30 Ocak'ta Soçi'de gerçekleştirmeyi planladığı Kongre'ye, PYD-YPG'yi davet edip etmeyeceği ise hala belirsiz.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, PYD'nin Kongre'ye katılımını öngörmediklerini 22 Aralık'ta ifade etmişti. Bugün ise, haber ajansı Reuters, PYD-YPG'nin Soçi'de temsil edileceği iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan ise bu iddiaya ilişkin açıklama yapılmadı. Türkmenler de henüz davet edilmedi Amerika'nın Sesi'nin görüştüğü Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan da, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet almadıklarını açıkladı. Ülkenin geleceğinde söz sahibi olma haklarının bulunduğunu kaydeden Bozoğlan, Suriye konusunda Türkmen varlığı dikkate alınarak çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti. Suriye'de sadece PYD-YPG değil diğer Kürt gruplarının da federalizmi gündeme getirdiğini söyleyen Bozoğlan, "Biz diğer Kürt gruplarınca Suriye'nin yeni hazırlanacak anayasasında federal yapı kurulması yönünde taleplerde bulunulduğu yönünde bilgiler alıyoruz” dedi. Suriye Türkmen Meclisi olarak PYD-YPG'nin, 18 Kasım'da Soçi'ye yapılması planlanan toplantıya katılmasına, Türkiye gibi karşı çıktıklarını hatırlatan Bozoğlan, Ocak ayındaki toplantı için katılımcı listesi oluşturulmasına devam edildiğini dile getirdi. Suriye'de PYD-YPG haricindeki Kürt gruplardan katılım olabileceğini belirten Bozoğlan, Suriye Türkmen Meclisi olarak Soçi'deki kongreye katılım talebinde bulunduklarını henüz yanıt alamadıklarını vurguladı.

Suriye'deki barış süreci bakımından Suriyeli Türkmenler olarak çatışmalar sona erdiğinde "ecdat yadigarı” gördükleri topraklara geri dönmek istediklerini anlatan Bozoğlan, "İster Cenevre isterse Astana süreçlerinde olsun ilk birkaç toplantıda muhalefet için değerli ve somut sonuçlar alındı. Ancak sonrasındaki toplantılarda, somut sonuç olmadı. Çünkü rejim (Beşar Esad yönetimi) daima seçim yapılmasını ve anayasayı öne sürüyor. Buradaki esas nokta, Suriye'de geçici bir hükümet yapılması ve yeni anayasa ile seçimler için yetkili olmasıdır. Bu geçici hükümette Esat'ın yer almaması. Ancak bunu rejim kabul etmediği için Cenevre'de sonuç alınamıyor. Bu arada terörle mücadele, çatışmasızlık, tutukluları serbest bırakma gibi pek çok konu konuşuldu. Ancak geçiş hükümeti konusunda uzlaşma sağlanamadığı için barış süreci tıkandı. Bu geçiş hükümeti meselesi kabul edilirse barış süreci hızlanacaktır” diye konuştu. Suriye'deki geçmiş nüfus sayımları itibariyle Türkmen nüfusa ilişkin veri bulunmadığını da belirten Bozoğlan, ancak çatışmalar öncesinde Suriye'de 3 milyon 500 bin Türkmen bulunduğunu kabul ettiklerini söyledi.