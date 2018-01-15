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Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 11:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında düzenlenen basın toplantısında 'Suriye'de ABD destekli güçlerin kontrolünde olacak sınır koruma bölgeleri oluşturulması, Suriye'nin bölünmesine sebep olabilir' dedi. Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan gerilimi azaltma bölgesi çevresinde gözlem noktaları oluşturmayı bir an önce tamamlamasını umdukları mesajını verdi.

Lavrov, basın toplantısında, Rusya'nın ABD, NATO ve ABD'yle ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili diplomatik hamlelerinden Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile Kore yarımadasındaki gerilime kadar çeşitli alanlardan soruları yanıtladı.

Lavrov, Rossiya 24 televizyonunun geçen yıla ait genel izlenimlerine ilişkin sorusu üzerine, ilk olarak Suriye'ye değindi.

ABD, DÜN DUYURMUŞTU

ABD, dün Suriye'de 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurulacağını açıklamıştı. Öte yandan, Lavrov,Türkiye'nin İdlib kentinde gözlem noktaları kurması konusundaki çalışmalarını hızlandırmasını umduklarını söyledi.

"TÜRKİYE BİRAZ HIZLANMALI" MESAJI

Sputnik'in aktardığına göre ise "Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı.

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Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

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Lavrov şu ifadeleri kullandı:

"Türk meslektaşlarımızın, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çevresine geri kalan gözlem noktalarını yerleştirmeyi de olabildiğince yakın bir zamanda tamamlamasını bekliyoruz. Zira şimdiye kadar sanırım 3 gözlem noktası oluşturdular. Toplam sayılarıysa 20 olmalı. Bu, yöneticilerimizin temasları sırasında konuşuldu. Bize bu işin hızlandırılacağına dair garanti verdiler. Bunun, İdlib'deki durumun istikrar kazanmasına yardımcı olacağını umuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Suriye Sergey Lavrov

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
turkiye hala maşa olarak kullaniliyor, adamlar resmen bizim degil senin askerin ölsün diyor..
@toni_montana_1984 Sen zaten bizden degilsin ki !!!!! İsme bak hizaya gel
pkk diliyle konuşma.
@toni_montana_1984 LAN SEN PKKlısın ÇAKAL! Sanamı kaldı Türk Askerinin tasası Senin Derdin Başka.Seni tanımayan Mallarda beğenmiş yorumunu Ulan Fıratın değil DİCLENİN Doğusuna Çekileceksiniz
ya helal olsun ne kadar kafan çalışıyor diplomat falanmısın
@toni_montana_1984 terör koridoru rusların değil bizim sınırımızda oluşuyor.Bir şey söylerken az kafa çalıştırın.
@alikaya197267 toni pkk lı zaten
Akp birşey yapamaz.Akp nin kıblesi pentagondur.
CHP ile karıştırın sanirim.
@nefi_2017 chp diyordu değilmi biz bopun eşbaşkanıyz diye
Nerden girdiniz bulastiniz bu islere Askeriye 50 senelik parasini harcadi surda ne gerek vardi
@f1massa )) noldu hewal..Rahatınızmı kaçırdık.Nede Düşünürmüş Türkiyeyi ponçik)
@f1massa ulan 300 milyar dolar zaten türkiye pkk mücadelede harcamış sen neyin parası diyorsun
nerenızı yırtarsanız yırtın tc bolunemez..
abd politikası silah ver ahmaklara ülkeleri karıştır
Ruslarda bizi kullanıp atacak sonra biz yine kandırdık diyeceğiz. Putin olacak potin çok geç kalındı bu operasyon için ve en başında sınırı kapatıp suriye ic meselesini diyalogla çözmeliydik resmen abd rusya taşeronu olduk!
Rusya türkleri abd kürtleri aynı bölge insanlarını kırdırmanın en güzel yolu uzaktan keyifle izliyorlar.
Her iki fil Türkiye yi çıkarlarına göre yönlendiriyor. Bir Afrini askeriyle bir diğer Kürt bölgelerini ordusuyla koruyor. Yani iki güç bir birleriyle çatışmadan kürtleri ve bizi kullanarak kendilerine alan açıyor.
ver gazı ver gazı, nasıl ola yiyen var...
Bazı basına bakarsak herşeyi tamamlamış Türkiye
4-5 BİN TIR.LA SİLAH MÜHİMMATI ABD GÖNDERİRKEN, BUNLARI KULLANACAK BU KADAR TERÖR GÜCÜNÜN (TTEKNİK VE FERT) OLMADIĞINI TÜRKİYE BİLMİYOR MUYDU? ABD NİN BÖLGEYE BU ŞEKİLDE GİRECEĞİ BELLİYDİ ZATEN.. NE OLDU?., ŞAM'DA CUMA NAMAZI HİKAYESİ...? BOP HİKAYESİ... EYYY ABD, EYY RUSYA VS. DEMEKLE ÜLKE KORUNMAZ.
biz süper güç olduk çünki amerikaya bile kafa tutuyoruz eyyy turunttt diyebiliyoruz artık
şu bizim topraklarda bizden başka millet yaşasaydı çoktan puzzla dönmüştü memleket. nitekim biz türkler mevzu toprak olunca üzerimizdeki rehaveti anında atıp kan dökmeye hazır bir milletiz.
tonicim bak şimdi aç haritayı kimin sınırında kimler cirit atıyor gör, sonra demogoji yap. Sınırımızda olan absürt şeyleri çözmesi için başkalarına mı ağlayacağız! Bu milli sorundur kendimiz çözmemiz icap eder.
Geçen yazdan beri giriyoruz girdik girecez afrine yığınak yapıp 30-40 top atışı ile olmuyacak gireceksek girelim bir gece ansızın beklemeden.Yoksa bütün bunlar sadece L A F T A N ibaret kalır....
türkiye bölünmemek için dost amerikanın görüş ve önerilerini uymalıdır.yaşasın türk-rus dostluğu.
ver gazi nasil olsa gazi iyi aliyoruz akar yakit ucuz ya bizde
Suriyeyi bu hale düşüren akp nin öngörüsüz politikası değil mi. 3 milyon süriyeliyi de türkiyeye salan. Dünyadan toplanmış Onbinlerce ne idüğü belirsiz adam sınırımızdan silah verilerek suriyeye girdi. Hatta yetmedi sınırımızdan pyd yi törenlerle suriye ye geçirip süleymanşah türbesini taşıyan da bu akp zihniyeti değil miydi. Ne çabuk unuttuk. Suriye ye ne abd ne rusya birşey yapamazdı. İsraile karşı duran bir güçtü. Türkiye sınırında bir terörist kuşağı oluşturuldu ve suriye bu hale geldi, şimdi de bunlar başımıza bela kesildi. Balık hafızalı bir toplum muyuz. Mengri mengiler nerde.
Derhal rusyanın güdümüne girmeliyiz ve sonrasında saldırmalıyız suriyeye
yani afrine girin arkanizdayiz diyor
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