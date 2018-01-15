Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Lavrov, basın toplantısında, Rusya'nın ABD, NATO ve ABD'yle ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili diplomatik hamlelerinden Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile Kore yarımadasındaki gerilime kadar çeşitli alanlardan soruları yanıtladı.

Lavrov, Rossiya 24 televizyonunun geçen yıla ait genel izlenimlerine ilişkin sorusu üzerine, ilk olarak Suriye'ye değindi.

ABD, DÜN DUYURMUŞTU

ABD, dün Suriye'de 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurulacağını açıklamıştı. Öte yandan, Lavrov,Türkiye'nin İdlib kentinde gözlem noktaları kurması konusundaki çalışmalarını hızlandırmasını umduklarını söyledi.

"TÜRKİYE BİRAZ HIZLANMALI" MESAJI

Sputnik'in aktardığına göre ise "Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı.

Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Lavrov şu ifadeleri kullandı:

"Türk meslektaşlarımızın, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çevresine geri kalan gözlem noktalarını yerleştirmeyi de olabildiğince yakın bir zamanda tamamlamasını bekliyoruz. Zira şimdiye kadar sanırım 3 gözlem noktası oluşturdular. Toplam sayılarıysa 20 olmalı. Bu, yöneticilerimizin temasları sırasında konuşuldu. Bize bu işin hızlandırılacağına dair garanti verdiler. Bunun, İdlib'deki durumun istikrar kazanmasına yardımcı olacağını umuyorum."