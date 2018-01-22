Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle itham etti.

'KÜRTLER SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NE DAVET EDİLENLER LİSTESİNDE'

Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

'ABD'NİN BU ÜLKEDEKİ EYLEMLERİ YA DURUMU ANLAMADIĞINI YA DA BİLİNÇLİ PROVOKASYON YÜRÜTTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR'

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerini ele geçirme politikasını sürdüğünü de belirtip, "ABD'nin bu ülkedeki eylemleri ya buradaki durumu anlamadığını ya da bilinçli bir provokasyon yürüttüğünü gösteriyor" dedi.