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Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 12:59 | Son Güncelleme 6 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti. Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Rusya Afrin operasyonunu çok yakından takip ediyor. Türk ve Suriye liderlikleriyle temas halindeyiz" dendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle itham etti.

'KÜRTLER SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NE DAVET EDİLENLER LİSTESİNDE'

Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

'ABD'NİN BU ÜLKEDEKİ EYLEMLERİ YA DURUMU ANLAMADIĞINI YA DA BİLİNÇLİ PROVOKASYON YÜRÜTTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR'

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerini ele geçirme politikasını sürdüğünü de belirtip, "ABD'nin bu ülkedeki eylemleri ya buradaki durumu anlamadığını ya da bilinçli bir provokasyon yürüttüğünü gösteriyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Sergey Lavrov Afrin

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Yani mynet hiç değişmeyecek. Neresi şok açıklama? Neresi kritik. İlk günde yaptığı açıklamadan farkı ne yani bunun?
oraya buraya saldırsanızda masada yine kürtler olacak diyor dostunuz rusya. ypgye silah ve teminat veren rusya nasıl kandırdıysa kürtleri,türkiyeyi de kandıracaktır.Çünkü kürtleri yok saymakla rusya iranla zarzor yaptıkları kendi üstünlüklerini yitirecek suriyede ve abd suriyede her şeye karar vermiş olacak. O değilde kürtlerin federal suriye de özerk olması neden zorunuza gidiyor. türkler gibi devlet olma hakları yok mu? 24 tane arab devleti niye zorunuza gitmiyor bırakın kürt düşmanlığını. türkiyede kürtleri bir zenginlik sayın tıpkı iran gibi yoksa bu çark buraya da döner.
Türkler tarih boyunca hiçbir ülkeyi işgal ettmemiştir, fethetmiştir. Fetih: açmak, yol göstermek anlamlarına gelir. Fetih bir toprak parçasının ele geçirilmesi değil, ruhun esaretten kurtuluşudur. İşgal ise, istila ve sömürüdür, özgürlüklerin engellenmesidir, zulüm, gözyaşı ve esarettir. 1945’ten önce fetih ve işgal uluslararası hukukta bir haktı. Şu an ise değildir. Bugün bu olay ise Türkiye Cumhuriyetinin var oluş mücadelesidir. Ne bir işgal ne de bir fetihtir. Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ile halklarının canları ve malları Türkiye Cmhuriyetinin teminatı altındadır.!
@izmir_den_1985 dislike atan arkadaşlar muhtemelen zamanın fethedilen topraklarından :)
HE YAV HE ULAN SURİYENİN ANASINI BELLEDİNİZ GRİP ÇIKMADIĞINIZ YER KALMADI BİZ ŞURDAN 10 KM GİRİP SINIR GÜVENLİĞİNİ ALIYORUZ DEMEDİĞİNİZ KALMADI. YAKINDAN TAKİP EDİN. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN
ulan rusya yalandan da olsa illa bişe dicen dimi
bu suriyeyi herkes bu kadar cok onemsiyorda suriyelileri ulkelerine niye almiyorlar o zaman
Rusyayı geçinde 3'ncü günündeymiş operasyon a habere gerçi bütün medayay bakrsan bitmişti ypg 72 uçak bilmem kaç tank araba vs bitiremedinzmi hala .Başka bir ülkeyle savaşa girsen ana bu kadar uçak kalkar bizimkiler hep yalan varya uyutun milelti uyutun.Yani allahtan uçaklar var ya yok sa hayatta ne gireriz ne çıkabilirz.
haklısın aslında ordakilerden önce içimizde ki senin gibi hainleri bitirmemiz gerekiyor lan salak abd kaç yıldır ıraktan suriyeden o ordularıyla uçakları silahlarıyla çıkabildimi de 3 günde operasyon bitireceksin sanki 3 tane hırsız yakalacaksın
şerfsizler abd, ab, rusya yanı sıra Kürtleri kulandılar şimdide ateşe atınız utanacak tarafınız yok zaten.
Elbette toprak bütünlüğü ihlali söz konusu değil ve olmamalı. Ülkemizi tehdit eden ve Amerika desteğini arkasına alan terör şebekeleri çökertilince dünyaya mesaj ve güven verecek şekilde ayrılmak gerekir.
Lavro ABD durumu anlamaz mı ya? Yapma ya.. ABD Esad'ı istemiyor, Esad'la Kürtlerin arası bozuk tutulmalı ki orda PYD'i YPG'si katonu dursun... Sende Ruslar olarakda Esad'la Kürleri bir masada görmek istiyorsun.. Aslında anlaşmazlık ABD'de ve Rusya'ya kaynaklı.. Bizim Suriye girmez sebebi kalıcı değil bir nevi temizlik, sakat olan yerlerde durmamız içap ediyor, yoksa Suriye topraklarına hayranlık beslemmiyoruz..
Bende bi hışımla bakıyorum ve şok oluyorum
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