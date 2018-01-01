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Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 19:29 | Son Güncelleme 5 saat önce

İran'daki protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.

Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırılabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.

TRUMP 'DEĞİŞİM ZAMANI' DEMİŞTİ

Öte yandan yaşanan olaylarla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
iranda değişimin tam zamanı.sayın trump iranı özgürleştirsin ve türkiye olarak biz de sayın trump'ı destekliyelim.
yani vatan hainisin trymp da inşallah zencilere yaptığını sizede yapar
bizede aynisini yapmislardi sen ve senin gibiler ozgurluklerinizi bir kenara birakip atm benzin istasyonu ve marketlere kosmustunuz ...
@ademtoyan, Irak'ı özgürleştirdiler gördük .....
@ademtoyan al sana bir Trump yalakası daha..
@ademtoyan )))).Yok ! Biz kaçanlara ekmek su dağıtıcaz..Sonrada ""_Diktatör Erdoğan" die Bağıracaz eniyisi ;Aynı Suriyede yaptıkları gibi yapsınlar.Bi Taraftan Ruslar diğer taraftan ABD vursun Zaten İran Suriyede Tecrübe edindi .Birazda İran vursun Kendi kendine .Sonra Bi güzel Özgürleşsinşer. Çıkacak Parçaladıkları O Sabiilerin AHI ..
sen git yiyorsa abd de yaşa
Turkiyede ozgurlugune sahip cikmalidir
İsmin ile yorumun iyi uyum sağlamış
özgürlük derken neyin eksik
Adının hakkını vermişsin aferin satılmış köpek.
@satilmis_kaya satılmış daha ne istiyorsun?
Yurdumun özgürlükle ilgili bir sorunu yok sorun senin gibi kımıl zararlılarının beyninde
Hamas’a terörist diyemeyenleri ciddiye almayın Hamas’a terörist diyemeyen inanmaki işide terörist desin halkın iradesini gasp etmiş şimdi sen bunlardan adaletmi bekliyorsun yada elini açıp özgürlük diye dilenmek Allah düşürmesin bu zihniyeti Allah’a havale edin o hergün gereğini yapıyor.
sıra irana geldi.. orayı karıştırıp barış adına müdahale edecekler... aklını kullan Türkiye halkı...
İran hiç bir ülkeye benzemez hükümet hepsini idam edecek bakın görün herkes sus pus olacak
@mustok91 iç karışıklık başlamadan iran bir an önce yakaladığını herkezin gözü önünde s...mesi yani idam etmesi gerek aksi halde bunun zararını türkiyede çekecek.
Türkiye var sırada
70'lerden sonra dış destekle dini duyguları kullanıp başa geçenler. Ülkeyi dindar yapmadınız ama cahil yaptınız. Aynı şey bizim için de geçerli. Herkes dinini içinde yaşamakta özgür. Ülke dinle yönetilirse kan ve savaş bitmez. Cahil olarak kalıp birbirimizi öldürürüz, adamlar da aya gider.
srefsiz abd şimdide orayı karıstırıyor bu abd ve israil tam bi terörist rusya olmasın onları coktan silmislerdi bu müslümanların uyanması neden bu kadar gec oluyor anlamam ki...
türkiyede oyun yapmak isteyen buyursun kimse zannetmesinki bu ülkenin evlatları bitmiş bu ülkede oyun yapmak isteyeni oyarız
amerika ile rusya karışmsınlar, iran kendi işini bilir. karıştıkları ülkeleri suriye, libya, yemen, ve daha önce amerikanın ırak'a getirdiği özgürlüğü demokrasiyi görüyoruz.
amerika ortadoğudan bir elini çekse artık haçlılar ortalığı karıştırıyor avrupa bence olaya seyirci kalmamalı bir kaos ortamı olursa bu insanlar direk avrupada ondan dolayı ülkelerin toprak bütünlüğü gözetilmeli yoksam avrupayı göç dalgası bekler demedi demeyin
kürt devleti ırak suriye iran ve türkiyeden oluşmaktadır bu bile bu ülkelerde olan iç karışıklığın kimler tarafından kordine edildiğinin göstergesidir türk devletide vergileri yüksek tuttuğu sürece ve halk fkşrleştikce bu sondan kaçamaz
İran'a en büyük ambargoyu uygulayan ülkenin başındaki sarı kertenkele İran halkı için yıllardır baskı altında yiyeceğe muhtaçlar demiş. Arap baharında yikamadiklari İran'ı şimdi yıkacaklarini sanıyorlar ama hesabınız tutmayacak. Arap baharı demisken bizde sanki ABD.nin bu bahar esintisine destek vermiştik. Yorumları okudum da bazıları çabuk unutmuş.
gezi iran galiba buda
kendi başınızı yiyin insallah
abd kendi özgür degilki zencilere bak.polisin yetkisine bak. diktatör cia varken tramp bile özgür değil.amarekia özgürlük getirmez özgürlüğünüz kısmen varsa olunda ir
İran; süriyede binlerce insanı sırf sunni diye esad ile uzlaştırmadan sahipsiz bıraktın neden.. Şimdi kalmış din-dil ayrımı meselesi değil diyorsun irandaki olaylara. Evet o değilse suriyedeki-yemendeki yaptığın ayrımlar ne ayrımı idi.. siz azarken hep bu durumlarda olan masumlara oluyor daha bugunden 12 vefat deniyor. Şah-ı devirdinde ne oldu şah ne yaptıydı saa halkın huzurunu sağlayamamıssın farklı yönetmene rağmen anlaşılan.. cehalet ne olursan ol cehalettir. Mürekkep ilede alim olunmazmış demi. Umarım daha fazla canlar yanmadan din ile kulları başbaşa bırakırsınız. Halkla ilgilenirsin
irakta ozgurluge acti 2 ye bolundu suriyede libyada birakin bu ozgurluk bahanelerini
Biz eniyisi kaçanlara ekmek su dağıtalım..Sonrada "_Diktatör Erdoğan" die Bağıralım Aynı Suriyede yaptıkları gibi yapsınlar.Bi Taraftan Ruslar diğer taraftan ABD vursun Zaten İran Suriyede Tecrübe edindi .Birazda İran vursun Kendi kendine .Sonra Bi güzel Özgürleşsinşer. Çıkacak ESED le elele verip Parçaladıkları O Sabiilerin AHI ..
amerika ekonomisinde sorun var. bu yüzden her tarafda karışıklık çıkartıp silah uçak füze satacak. sırada Türkiye Yunanistan arasıda bişeler yaparak yunanistanada satmak.Huzurlu ülke istemiyor.
Trump denen müslüman düşmanı İran karışırsa sıra bizede gelir İran'dan da çok gelen olur mu? bilmiyorum ama benim düşüncem ABD başkanı haddini aşıyor
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