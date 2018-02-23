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Rusya'dan Suriye'de ateşkes tasarısına itiraz

23.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören tasarı için anlaşma sağlanamadı.

Rusya'dan Suriye'de ateşkes tasarısına itiraz

Rusya tasarının "gerçeklikten kopuk" değil "uygulanabilir" olması gerektiğini söyleyerek metinde değişiklik yapılmasını istedi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde perşembe günü, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngören tasarı görüşüldü. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'ya günlerdir saldırı düzenleyen Şam rejiminin müttefiki Rusya, tasarıya itiraz ederek metinde değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan beş ülkeden biri olan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, konseyin ateşkes konusunda "popülist" ve "gerçeklikten kopuk" değil "uygulanabilir" bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti. İsveç ve Kuveyt'i 15 konsey üyesi arasında "bir uzlaşma mevcut olmadığının tamamen bilincinde olmalarına rağmen" bir ateşkes planı üzerinde oylama talep etmekle suçlayan Nebenzia, Konsey üyesi diğer ülkelerin "Suriye'deki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmadığını" söyleyerek bu ülkelere "felaket retoriği" suçlaması yöneltti.

Rusya'nın şu anki haliyle tasarıya onay vermeyeceğini belirten Daimi Temsilci, tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını önerdiklerini açıkladı. Söz konusu değişikliklerin içeriğiyse henüz belirsiz.

İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, New York'ta gerçekleşen özel oturumun ardından yaptığı açıklamada, tasarıyla ilgili istişarelerin süreceğini açıkladı. Skoog'un cuma günü oylanmasını umduğunu söylediği tasarı hakkındaki nihai kararın perşembe günü verilmesi bekleniyordu.

"Doğu Guta yeni Halep olacak"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi ise konseyde yaptığı konuşmada, Doğu Guta ile 2016 sonunda Suriye ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Halep arasında benzerlik olduğuna vurgu yaptı. "Evet, Doğu Guta yeni bir Halep olacak" şeklinde konuşan El Caferi, bugün Halep'te "binlerce insanın son derece normal bir hayat sürdürdüğünü" de sözlerine ekledi.

Perşembe günü Moskova'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Şam yönetiminin Doğu Guta'yı kontrolü altında bulunduran silahlı gruplar ile "Doğu Guta'dan barışçıl bir biçimde çekilmeleri" için bir "tahliye anlaşmasına" varmaya çalıştıklarını ancak sözkonusu grupların öneriyi reddettiğini söyledi.

Nebenzia daha önce "Suriye ordusunun savaştığı kişiler teröristler ve teröristler Şam'ı bombalıyor" şeklinde konuşurken, ABD'li mevkidaşı Nikki Haley ise Nebenzia'ya cevaben "Sivilleri hedef alan bu saldırıların terörizmle mücadeleyle bir alakası olduğunun iddia edilmesi akıl almaz" diyerek Şam yönetimini "Barbar Esad rejimi" olarak betimlemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Şam yakınındaki Doğu Guta'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapmış, bölgede "dünya üzerinde cehennem" yaşandığını söylemişti.

Kabul edildiği takdirde sözkonusu tasarının 72 saat içerisinde yürürlüğe girmesi ve bunu takip eden 48 saat içerisinde insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelerin başlaması öngörülüyor. Tasarı kapsamında, Şam yönetiminin Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya bölgelerine yönelik ablukasının kaldırılması ve böylece "hayatta kalmaları için gerekli olan gıda ve ilaç" yardımının sivillere ulaştırılmasının sağlanması isteniyor.

AFP/dpa,BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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