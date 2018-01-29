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Rusya'dan Türkiye için korkutan iddia! 'Zika virüsüne rastlandı' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 13:13 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistleri Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulundu.

Rusya'dan Türkiye için korkutan iddia! 'Zika virüsüne rastlandı' uyarısı

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre, sahil bölgelerindeki Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandı" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'YE DÖNEN DÖRT KİŞİDE DE ZİKA VİRÜSÜNE RASTLANDI"

Geçen yıl da Küba'ya seyahat ettikten sonra Türkiye'ye dönen dört kişide de Zika virüsüne rastlandığı aktarılan açıklamada, sineklerin ülkenin orta kısımlarına ve Karadeniz'in kuzey sahillerine de yayılabileceği belirtildi.

Açıklamada Türkiye tatili planları sırasında tüm bu koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği ve yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığı da aktarıldı.

'Zika virüsü nedir? Hızla yayılıyor
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir
Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
Zika virüsü için küresel acil durum ilan edildi
Uzmanlardan korkutan uyarı: Zika virüsü Türkiye'de de yayılabilir
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Zika virüsü

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