Rusya'dan Türkiye’ye rekor düzeyde tur rezervasyonu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Ocak (DHA) - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Türkiye'de yaz sezonu erken rezervasyon fırsatlarına yüksek talep gösterdiklerini duyurdu.
ATOR'dan yapılan açıklamada, "Piyasa katılımcılarının değerlendirmelerine göre, Ocak 2018'de Türkiye'ye erken rezervasyon fırsatlarına talepler geçen senenin düzeyinin önüne geçti. Bunun erken rezervasyonun normalden daha önce başlamasıyla ve Türkiye'nin fiyat çekiciliğiyle ilgisi var” denildi.
"NTK İnturist” tur operatörünün verilerine göre, Antalya'ya tur paketi rezervasyonlarının sayısı dört kat, Marmaris'e ise yedi kat arttı. "Biblio Globus” erken rezervasyon aşamasında Türkiye'ye yüzde 25 artış görüldüğünü belirtti.
Coral Travel Halkla İlişkiler Başkanı Marina Makarkova, Moskova ve diğer bölgelerde talebin geçen seneye göre çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.
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