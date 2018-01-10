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Rusya’dan Türkiye’ye Uyarı

10.01.2018 19:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

Moskova, Suriye’deki Rus üslerine yönelik saldırıların ardından Türkiye’den Suriye’nin kuzeyindeki muhalifler üzerindeki kontrolünü arttırmasını istedi.

Moksova, Suriye'deki Rus üslerine yönelik saldırıların ardından Türkiye'den Suriye'nin kuzeyindeki muhalifler üzerindeki kontrolünü arttırmasını istedi.

Rusya Savunma Bakanı, Rus kuvvetlerinin Cumartesi günü insansız hava araçlarıyla (IHA) yapılan bir dizi saldırıyı geri püskürttüklerini açıklamıştı. 13 İHA'nın katıldığı saldırıda Ruslara göre yedi İHA vurulmuş, altısı ise iniş yapmak zorunda bırakılmıştı.

Ordunun resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Bakanlığın Türk ordusuna mektup yollayarak bölgedeki isyancıların daha fazla saldırı düzenlemesini önlemek için İdlib'e gözlemciler yollamasını istedi.

Çarşamba günü konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin İdlib'te ateşkes gözlem görev görevine devam ettiğinin altını çizmişti.

Rusya, 2015 yılında IŞİD militanlarının saldırıları karşısında hükümet güçlerini desteklemek üzere Suriye'deki iç savaşa dahil oldu.

Ebu Zuhur Hava Üssü ele geçirildi

Suriye'de hükümet yanlısı güçler kuzey batıdaki İdlib vilayetinde düzenlenen geniş çaplı bir saldırı sonucunda isyancıların elindeki bir hava üssünü ele geçirdi.

Ebu Zuhur Hava Üssü, isyancılar tarafından 2015'te ele geçirilmişti. Hükümet Ekim ayı boyunca saldırılar düzenleyerek üssü ele geçirmeye çalışmıştı. Bölgedeki operasyon, aynı zamanda başkent Şam'ı kuzeydeki Halep kentine bağlayan yolu militanlardan temizlemeyi hedefliyordu.

Hükümetin hava üssünü ele geçirmek için düzenlediği operasyon on binlerce kişinin Türkiye sınırı yakınındaki İdlib'e kaçmasına neden oldu.

İdlib vilayeti Rusya, Türkiye ve İran arasında yapılan çatışmasızlık anlaşmasına dahil.

BM İdlib'deki durumdan endişeli

BM'nin İnsan Haklarından Sorumlu Yetkilisi Zeid Ra'ad Al Hussein 2 milyon 500 bin Suriyeli'nin yaşadığı İdlib'deki durumdan dolayı ciddi endişe duyduğunu bildirdi. Bunların yaklaşık 1 milyon 100 bini ülkedeki çatışmalardan kaçanlar oluşturuyor.

Zeid, Şam'ın doğusundaki Guta'da sivil ölümlerin artmasından da endişe duyduğunu kaydetti.

Çarşamba günü 20'den fazla kişi doğu Guta'ya yönelik hükümet saldırısında ve isyancıların başkente yönelik toplu saldırısında hayatını kaybetmişti.

Zeid'e göre doğu Guta'da 31 Aralık'tan bu yana 21'i kadın ve 30'u çocuk 85 sivil hayatını kaybetti, 183 kişiyse yaralandı.

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