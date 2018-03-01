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Rusya’dan Yeni Silah Teknolojisi

01.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun yeni bazı nükleer silahlar denediğini, bu silahlar arasında menzil sınırlaması olmayan ve bütün füze savunma sistemlerini atlatacak füze de olduğunu açıkladı

Rusya’dan Yeni Silah Teknolojisi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun yeni bazı nükleer silahlar denediğini, bu silahlar arasında menzil sınırlaması olmayan ve bütün füze savunma sistemlerini atlatacak füze de olduğunu açıkladı.

Putin bu açıklamayı milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yaptı.

Putin, Rusya’nın ayrıca yeni bir kıtalararası füze denediğini ve bu yeni füzenin daha uzun menzilli ve öncekilerden daha fazla taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Putin’in bu açıklaması, Rusya’nın askeri kapasitesini artırabileceği, küresel duruşunu kuvvetlendirecek teknolojik bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu ayrıca Batı’nın 21’inci yüzyılda yeni bir silahlanma yarışıyla ilgili endişelerini de artıracak.

Putin yaptığı konuşmada, “Son 15 yılda silah yarışını hızlandıranlar, hukuksuz yaptırımlarla ülkemizin gelişimini kontrol altına almak amacıyla Rusya karşısında tek taraflı avantajlar sağlamaya çalıştı ama Rusya’yı kontrol altına alamadınız” dedi.

18 Mart’taki seçim öncesi toplumsal mesajlar da veren Putin, gelecek dönem yoksulluğu yarıya indirmeyi amaçladığını belirtti ve gelişme için teknololojik ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Seçimde Putin’in Cumhurbaşkanlığını kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Rusya Cumhurbaşkanı, yüksek hızlı sualtı insansız aracın kıtalararası menzili olduğunu da belirtti ve nükleer başlık da taşıyabildiğini kaydetti. Putin, bunun uçak gemileriyle kıyılardaki tesisleri hedef alabildiğini vurguladı.

Amerika’nın Rusya’nın şikayetlerini görmezden geldiğini belirten Putin, “Bizi kimse dinlemedi, şimdi dinleyin” dedi.

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