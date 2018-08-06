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Rusya'dan Yunanistan'a Misilleme

06.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Rusya, Yunanistan Büyükelçisi Andreas Friganas’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak Atina'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verdiğini bildirdi

Rusya'dan Yunanistan'a Misilleme

Rusya, Yunanistan Büyükelçisi Andreas Friganas’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak Atina'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verdiğini bildirdi.

Friganas’a verilen diplomatik bilgilendirme notunda bunun kısasa kısas önlemler kapsamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada sınır dışı edilen Yunan diplomatların isimlerine ya da ne zamana kadar ülkeyi terk edeceklerine dair açıklık getirilmedi.

Yunanistan Temmuz ayında iki Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve diğer iki Rus diplomatın Yunanistan’a girişine yasak getirmişti. Atina buna gerekçe olarak Rus diplomatların yetkililere rüşvet vermesini ve Makedonya’yla yapılan isim anlaşmasına karşı gösteriler düzenlenmesini teşvik etmesini gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan’ın bu hamlesini “haksız’’ olarak değerlendirmiş ve bunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Yunan Dışişleri Bakanlığı da Moskova’yı yabancı bir ülkenin içişlerine karışmaması için uyarmıştı.

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