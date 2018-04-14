Rusya'nın BM'ye Sunduğu Tasarı Kabul Edilmedi: ABD'den Sert Açıklamalar

Gutarres konuşmasında taraflara itidal çağrısında bulundu. Konseye bağlı üye ülkelerin önceliklerinin uluslararası barış ve güvenlik olması gerektiğini savundu. Kimyasal silah tehlikesinin dünya barışı için bir tehdit olduğunu belirten Gutarres, tüm ülkelerin kimyasal silah kullanımıyla ilgili yasalara uyması gerektiğini savundu. Suriye halkının yaşanan iç savaş nedeniyle mağduriyetini belirten Gutarres,” Bölgede artan gerginlik son bulmalı ve tırmandırılmamalı” dedi.

Güvenlik Konseyinde oylanan tasarıya sekiz ülke karşı oy verdi. Üç ülke evet, dört ülkenin de çekimser oy kullandığı tasarı kabul edilmedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, diplomasiye şans vermelerine karşın Rusya’nın altı kez aldığı veto kararıyla diplomasiyi kilitleyip bu süreçte ise Esat rejimine destek verdiğini söyledi.

Suriye’de Esat rejiminin kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğünü belirten Haley, “Başkan kırmızıçizgiler harekete geçer. Suriye’de yeniden kimyasal silah kullanırsa tekrar harekete geçeriz“ diye konuştu.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia Suriye’de kimyasal silah kullanımı iddiaların doğru olmadığını savundu. Rusya’nın yaptığı araştırmalarda kimyasal silahla kullanıldığına yönelik hiç bir bulguya rastlanılmadığını belirtti. Üç ülkenin düzenlediği saldırıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiç saydığını belirterek bu eylemin kınanması gerektiğini savundu.

Suriye Temsilcisi Başer Caferi üç ülkenin düzenlediği hava harekatıyla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler anlaşmalarını çiğneyip Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe saydığını söyledi. Caferi, ülkelerinin terörle mücadele ettiğini belirterek, “Suriye’nin geleceğinin yabancı güçler tarafından çizilmesine izin vermeyeceğiz. Bu saldırı sadece Suriye’ye değil Birleşmiş Milletler anlaşmalarına ve uluslararası hukuka da yapılmış bir saldırıdır ” dedi.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Suriye’de Esat rejiminin 7 yıldır kendi halkını öldürdüğünü söyledi.