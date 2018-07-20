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Rusya'nın Ermeni köyündeki tatbikatı özür diletti

20.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

Ermenistan'daki Panik köyünde önceden bilgi vermeksizin askeri tatbikat düzenleyen Rus ordusu, halk arasında paniğe neden oldu.

Rusya'nın Ermeni köyündeki tatbikatı özür diletti

Rus yetkililer olaydan ötürü özür diledi.Rus ordusu, Ermenistan'ın Şirak bölgesinde bulunan Panik köyünde önceden duyuru yapmaksızın savaş tatbikatı düzenledi. Rus ordusunun üssünün bulunduğu köydeki tatbikattan habersiz olan halk ise büyük panik yaşadı. Rus güçlerin köyde ateş açtığı tatbikat sırasında sokaklarda askeri araçların dolaştığı görüldü.

Olayın ardından Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Rusya'nın bölgedeki üssünün komutanı Vladimir Elkanov ve bazı üst düzey Rus yetkililerle bir araya geldi. Tonoyan, Rus yetkililerin görüşmede resmi olarak özür dilediğini söyledi.

Paşinyan: Provokasyon

Olayla ilgili konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "sorumluların cezalandırılması gerektiğini" ifade etti. Paşinyan, "Bu olayı Ermenistan-Rusya ilişkilerini hedef alan bir provokasyon olarak görüyorum" dedi.

Bölge valisi Karen Sarukhanyan da olayın meydana gelmesinden bir gün sonra, bir Rus yetkiliyi görüşmeye çağırdı. Yerel yönetimin Facebook sayfasında yayımlanan duyuruda, Rus albay Aleksey Polyukoviç'in gerçekleşen olayın bir hata olduğunu kabul ettiği belirtildi. Albayın ayrıca, olay hakkında soruşturma başlatılacağına ve benzer bir olayın bir daha gerçekleşmeyeceğine dair söz verdiği kaydedildi.

Bölgedeki Rus üssü, geçmişte bir çocuğun patlamamış bir bomba bulmasının ardından hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

Rusya, Ermenistan'ın en önemli askeri müttefiki olarak kabul ediliyor. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üsleri de bulunuyor.

DW,AP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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